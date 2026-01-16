Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

FACUA denuncia Live Nation per cobrar fins a 66 euros de despeses de gestió en les entrades de Rosalía

També alerta sobre el recàrrec addicional que suposen les entrades anomenades 'Platinum', el preu de les quals varia segons la demanda

Rosalía atenent la premsa en una imatge d'arxiu

Rosalía atenent la premsa en una imatge d'arxiu / El Periódico

Europa Press

FACUA-Consumidors en Acció ha presentat una denúncia davant del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 contra la promotora Live Nation Espanya, per "imposar" despeses de gestió de fins a 66 euros en les entrades dels concerts de la cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalía a Madrid i Barcelona, previstos per als mesos de març i abril. També alerten sobre un recàrrec addicional anomenat ‘Platinum’, que variaria segons l’oferta i la demanda.

El Ministeri de Consum no proporciona detalls sobre denúncies rebudes ni actuacions realitzades, però assegura que analitza "qualsevol possible incompliment de la normativa de consum, inclòs en sectors com la venda d’entrades". D’altra banda, Live Nation ha afirmat que fins ara no ha rebut cap denúncia.

FACUA considera que la promotora "incorre en una pràctica abusiva en establir un preu segons l’oferta i la demanda, generant una sensació d’inseguretat entre els consumidors". L’associació ja havia denunciat Live Nation per pràctiques similars en concerts de Lady Gaga i AC/DC. Al passat octubre, el Ministeri de Consum va anunciar l’obertura d’un expedient sancionador a una gran promotora de festivals per irregularitats denunciades per FACUA.

