Manresa acull una sessió informativa sobre la redacció de Plans Especials d’Usos i Activitats
Regió7
La sala d’actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) a Manresa va ser l’escenari dijous d’una jornada informativa sobre la relació entre urbanisme i comerç. La trobada s’emmarca en la iniciativa de la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Treball, que aposta per vincular planejament urbanístic i activitat econòmica per reforçar conjuntament el teixit urbà, social i comercial de les ciutats.
Durant la jornada es va presentar el projecte de redacció dels Plans Especials d’Usos i Activitats, que es desplegaran a onze municipis catalans, entre els quals Manresa, Berga, Igualada i la Seu d’Urgell. Aquests plans regulen els usos i activitats permesos en cada zona i estableixen condicions que permeten als ajuntaments planificar amb criteris de sostenibilitat, qualitat de vida i desenvolupament econòmic.
La jornada, organitzada amb el COAC, va comptar amb la participació de Marta Angerri, directora general de Comerç, i Itziar González, arquitecta i urbanista social, coordinadora del projecte. González va compartir la seva experiència en processos com el Pla d’Usos de Ciutat Vella de Barcelona i el nucli antic d’Olot.
Segons els organitzadors, aquestes jornades tenen com a objectiu reactivar la pràctica urbanística i facilitar que arquitectes i urbanistes de la Demarcació puguin participar en la redacció dels plans municipals.
