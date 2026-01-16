El manresà Pere Ribera, nou president de Mútua Intercomarcal
La Junta Directiva de l'entitat tria nou president en substitució d'Enric Torres
El manresà Pere Ribera, actual president de la Cambra de la Propietat de Manresa i el Bages, és el nou president de Mútua Intercomarcal en substitució d'Enric Torres, que el novembre, durant la celebració de la reunió Junta Directiva, va informar de la seva renúncia al càrrec després de 4. Ribera ha estat vinculat a l’entitat bagenca des de l’any 1995, desenvolupant diferents càrrecs en el si de la Junta Directiva.
La relació del grup empresarial d’Enric Torres, Alimentos Congelados Friman, amb la Junta Directiva de la Mútua es va iniciar fa 40 anys i, segons les seves pròpies paraules, l’empresa i ell personalment continuaran col·laborant amb l’Entitat.
Pere Ribera és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i diplomat en Alta Direcció d’Empreses per ESADE. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional, entre d’altres empreses, a Caixa Manresa com a cap d’assessoria Jurídica, i secretari general i membre del Comitè de Direcció. Actualment, és president de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages i president del Consell de les Cambres de la Propietat de Catalunya.
Ribera, afronta "amb il·lusió" aquesta nova etapa a la Mútua Intercomarcal i es compromet a "donar suport a la direcció", encapçalada per Lluís Gené. En els comunicats del propi president i del director gerent, Lluís Gené, adreçats a la plantilla de la Mútua, expressen un especial agraïment i reconeixement a la tasca realitzada per Enric Torres durant la seva presidència.
Les empreses de la nova Comissió Delegada de la Junta Directiva són, a més de la Cambra de la Propietat Urbana, representada per Ribera, el Grup Casinos de Catalunya, representada per Javier Marín (vicepresident primer de la Junta); Ros Roca, representada per Ramon Carulla (vicepresident segon de la Junta) i TE Connectivity Electronics Spain, representada per Eva Martínez (vicesecretària de la Junta).
La Mútua Intercomarcal, fundada a Manresa i amb amplis serveis a la ciutat, té a la seva Junta Directiva les empreses bagenques Aliments Congelats Friman, S.A., Fundació Ampans, Kids & Us English, S.L. i Catalana de Perforacions, S.A, a més de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, .
Mútua Intercomarcal, amb més de 90 anys d’història, és una entitat col·laboradora amb la Seguretat Social que dona cobertura a empreses mutualistes i treballadors protegits.
