Firma davant notari
El santvicentí Oscar Playà, oficialment responsable de Rodalies: «Millorarem la informació i les incidències del dia a dia dels trens»
La societat mercantil estatal queda oficialment creada després de la formalització davant notari de la constitució de la companyia, amb majoria de Renfe
Cristina Buesa
La sala de mapes de la setena planta de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sigut l’escenari aquest divendres, a les 10.59 hores, de la firma davant notari de la constitució de la nova empresa de Rodalies. També del nomenament dels nou membres del consell d’administració, que poc després han fet la primera reunió. La consellera i ara també presidenta de l’acabada de crear societat mercantil estatal, amb majoria de Renfe (50,1%) davant el Govern (49,9%), Sílvia Paneque, ha sigut clara: «No prometem miracles, però sí feina i dedicació».
A més de Paneque hi havia els quatre membres elegits per Renfe i els quatre de la Generalitat, entre ells el conseller delegat de la nova Rodalies de Catalunya i fins ara director de Metro de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Òscar Playà, l’únic de tots ells que es dedicarà exclusivament a «millorar la fiabilitat, informació i incidències del dia a dia dels trens», s’ha encarregat a si mateixa la consellera. Estarà físicament al mateix edifici, a l’avinguda de Tarradellas, davant Sants, amb l’objectiu d’anar construint una estructura que no funcionarà com a tal almenys fins al 2027, pendents dels permisos pertinents.
Un camí llarg i ardu
El camí fins a la firma ha sigut llarg i ardu. La consellera l’ha situat el 2010, amb l’inici del traspàs de Rodalies, una transferència que va quedar curta perquè la Generalitat podia gestionar poc més que els horaris, però res de la infraestructura ni el material mòbil. Fruit de les negociacions entre ERC i Pedro Sánchez de novembre del 2023, i l’any passat ratificat per l’ acord de legislatura amb Salvador Illa, finalment es va pactar la constitució d’una empresa mixta.
No és només un eslògan, una promesa fàcil, una caixa amb un llacet, és un canvi estructural en la gestió, però això no canvia d’un dia per l’altre
El degà dels notaris catalans, José Alberto Marín, ha intervingut en un acte a Territori que ha sigut breu i en el qual només ha parlat Paneque, després d’haver firmat oficialment la constitució de Rodalies de Catalunya SME SA junt amb el president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia.
Bases per al futur
Una vegada més, la consellera ha sigut sincera: «Soc conscient que més enllà dels acords institucionals la ciutadania es pregunta si funcionaran millor els trens a partir d’avui i vull ser honesta. Avui posem les bases perquè funcioni millor en el futur. No és només un eslògan, una promesa fàcil, una caixa amb un llacet, és un canvi estructural en la gestió, peròaixò no canvia d’un dia per l’altre», una idea que es repeteix habitualment entre els responsables polítics, com va advertir el mateix ministre de Transports, Óscar Puente, en una entrevista con aquest diari al desembre.
Alguns dels que estaven més satisfets per la constitució de l’empresa mixta eren justament els que han batallat més per la seva creació, entre els quals hi ha el comissionat per al traspàs integral de Rodalies, Pere Macias, o l’exsecretari d’Infraestructures i Mobilitat i membre d’ERC, Marc Sanglas, els dos membres del nou consell d’administració. Paneque ha remarcat que el fet de treballar des de la proximitat és una de les claus: «Avui comença el camí per fer un servei públic fiable i digne, a l’altura del que mereix Catalunya», ha proclamat.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET