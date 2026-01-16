ENERGIA
La factura de la llum és més cara per evitar una altra gran apagada
Red Eléctrica va activar una operació reforçada del sistema amb més centrals de gas i menys renovables just després de la gran apagada per reduir riscos que es repeteixi, però comporta preus de l’electricitat més alts
David Page
Les mesures especials per evitar una altraapagada tenen un sobrecost que paguen tots els consumidors a la factura elèctrica. Uns ho estan fent ja i d’altres ho faran més endavant, depenent del tipus de contracte de llum. Red Eléctrica de España (REE), el gestor del sistema elèctric, va activar just després de la gran apagada un mode d’‘operació reforçada’ per reduir el risc d’un nou col·lapse i que té com a contrapartida un augment del preu de l’electricitat. Un recàrrec que des de l’endemà de l’apagada del 28 abril i fins a final de l’any passat supera els 530 milions d’euros, segons confirmen diverses fonts del sector energètic.
Es tracta d’un escut especial per donar més estabilitat al funcionament del sistema, frenant una mica l’ús de les energies renovables i donant prioritat a la utilització d’energies tradicionals, fonamentalment les centrals de gas. La utilització més gran del gas, que es fa recorrent de manera recurrent als serveis complementaris d’ajustament del sistema, comporta un cost extra en el preu final de l’electricitat i a la fi també al rebut de llum de milions de llars.
L’encariment es reflecteix de manera immediata en el rebut de llum de milions de llars amb tarifes regulades (vinculades en part a l’evolució del mercat), però de moment no en la majoria a les factures dels usuaris amb tarifes del mercat lliure amb preu fix durant un o diversos anys. Les companyies elèctriques van a anar traslladant aquests costos més grans al preu de l’electricitat que cobra als seus clients de tarifes lliures quan vencen les condicions dels seus contractes i es renoven els preus fixats, però no pot traspassar-lo a la factura dels contractes multianuals encara vigents.
Red Eléctrica encara no ha fet públic el cost de l’‘operació reforçada’ entre maig i tancament del 2025. Però sí que confirma, de moment, que el cost fins al novembre passat va suposar un cost de 486 milions d’euros. Segons els càlculs de REE, durant el temps que fa que estan vigents les mesures especials per reduir riscos d’una altra apagada, el cost de la programació reforçada representa poc més d’un 2,3% dels costos totals del sistema elèctric. I també segons el gestor del sistema elèctric, el sobrecost assumit pels clients és d’entre 3 i 4 cèntims al dia (un càlcul fet clients amb tarifa regulada i amb un consum mitjà mensual de 300 quilowatts hora, KWh).
Més ‘escut antiapagades’
Les mesures especials per prevenir riscos que es van activar l’endemà de l’apagada encara estan utilitzant-se, i previsiblement continuaran actives durant una part substancial de tot aquest any, segons les estimacions que manegen grans elèctriques per a aquest exercici. Per això, el sobrecost que es carrega als rebuts de la llum continuarà engreixant en els pròxims mesos i la seva quantia dependrà de la intensitat amb què s’utilitzin els serveis d’ajust per prioritzar l’ús de centrals de gas en determinats moments per produir electricitat.
Des de Red Eléctrica es justifica continuar utilitzant de manera més intensa els serveis d’ajust del sistema. elèctric per evitar una altra apagada tot el temps necessari, fins que les noves mesures de control i supervisió que pretenen activar el Govern i la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) estiguin plenament actives.
Durant els últims mesos, des del sector elèctric s’ha denunciat que el fet que Red Eléctrica utilitzi de manera més intensiva energies tradicionals per reforçar el sistema era una demostració que el dia de l’apagada es va calcular malament el mix de producció d’electricitat i hi havia un excés de renovables, i per tant era responsabilitat del mateix gestor del sistema.
Red Eléctrica capgira l’argument i justifica que es continuïn aplicant aquestes mesures especials per evitar una altra apagada perquè no es fia que altres operadors del sistema elèctric compleixin les seves obligacions per donar estabilitat al sistema (denunciant que no ho van fer el 28 d’abril passat abans del col·lapse),i que les continuarà utilitzant fins que puguin aplicar-se reformes legals necessàries per garantir per complet que les grans elèctriques fan la seva part.
