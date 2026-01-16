Telecomunicacions
Telefónica blindarà administracions i empreses davant apagades i danes
La companyia posa en marxa un nou ecosistema de serveis tecnològics que fa servir sistemes fins ara reservats a l’Exèrcit
David Page
El 28 d’abril l’apagada a Espanya va ser doble. Una, el col·lapse elèctric pel tall total del subministrament de llum a tota la Península durant hores. I l’altra, la caiguda del servei de mòbils i d’internet de manera gairebé simultània a conseqüència del col·lapse primer. L’apagada generalitzada de les telecomunicacions ha suposat un abans i un després perquè les empreses –tant les grans com les pimes– i les administracions públiques hagin posat en el centre de les seves prioritats la necessitat de protegir-se davant interrupcions de la connexió.
La pandèmia de la covid va posar en valor la dependència generalitzada de les telecomunicacions per a tothom en temps de confinament. Els desastres naturals com les danes, la creixent escalada de ciberatacs en tot àmbit i ara també la gran apagada han fet que companyies i serveis públics extremin la conscienciació sobre la necessitat de garantir-se la continuïtat de les activitats en qualsevol circumstància. Telefónica es mobilitza per atendre aquesta demanda de grans clients i comercialitza un pla pioner a Espanya amb solucions i serveis d’última generació per assegurar la continuïtat del negoci de les companyies i dels serveis públics.
Concretament, ha posat en marxa un nou ecosistema de comunicacions i serveis digitals, amb el nom de Titán Connect, per donar resposta a la demanda d’empreses i administracions de blindar-se davant talls de la xarxa, falta de subministrament energètic, grans ciberatacs i altres situacions de crisi que puguin afectar la connectivitat més crítica de les organitzacions.
Sense interrupcions
El grup ofereix solucions de connectivitat sense interrupcions i de serveis digitals protegits que, després d’un procés de consultoria individualitzada, es poden empaquetar de manera diferent per a cada client en funció de les necessitats que tingui, depenent del seu volum, del nombre de connexions que ha de menester i de les característiques de cada organització (Administració, serveis crítics com ara hospitals i centres sanitaris, entitats financeres, companyies energètiques, gran indústria, comerç o empreses de transport).
El pla de Telefónica consisteix a combinar paquets amb connectivitat redundant mitjançant les seves xarxes 5G de mòbil i fibra òptica, i també incorporar, quan faci falta, un nou servei que permetrà connexió per satèl·lit (gràcies a acords amb Hispasat i amb Starlink, la constel·lació satel·litària d’Elon Musk) i també bombolles tàctiques 5G (xarxes intel·ligents que poden desplegar-se en qualsevol lloc garantint una cobertura instantània i que fins ara només s’utilitzaven per donar serveis a les forces de seguretat de l’Estat i a l’Exèrcit). L’objectiu de tot aquest seguit d’accions és garantir les comunicacions en aquelles oficines que es consideren crítiques o que estiguin situades en emplaçaments remots als quals no arribi cap altra mena d’infraestructura.
Entre altres prestacions incloses en aquest servei, Telefónica també ofereix garantir el consum d’energia dels equips dels clients per ampliar-ne l’autonomia mitjançant bateries del tipus SAI (sistema d’alimentació ininterrompuda), plaques solars i grups electrògens autònoms.
