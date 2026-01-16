Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Von der Leyen reivindica l’acord amb Mercosur com un "èxit": "Tothom hi surt guanyant"

La presidenta de la Comissió Europea defensa que el pacte estableix "normes clares i estàndards comuns"

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, durant una roda de premsa

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, durant una roda de premsa / ACN

Marta Vidal Vilalta (ACN)

Brussel·les

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha reivindicat l'acord amb Mercosur com un "èxit" a poc menys d'un dia que s'oficialitzi la signatura del pacte de lliure comerç amb el Brasil, l'Argentina, l'Uruguai i el Paraguai. "Tothom hi surt guanyant", ha defensat en una compareixença des de Rio de Janeiro, on ha viatjat per reunir-se amb el president del país, Luiz Inácio Lula da Silva, abans de segellar l'acord dissabte a la ciutat d'Asunción, capital del Paraguai. La presidenta de la Comissió Europea ha insistit que l'eliminació dels aranzels en les exportacions entre la UE i el Mercosur "multiplicarà les oportunitats com mai" i ha fet valdre que l'acord estableix "normes clares i previsibles, i estàndards comuns".

Von der Leyen i el president del Consell Europeu, António Costa, viatjaran aquest dissabte a la capital paraguaiana per segellar finalment l'acord de lliure comerç, després de més d'un quart de segle de negociacions i malgrat les protestes del sector de la pagesia que han tallat la C-16 aquesta setmana a la Catalunya central o el rebuig d'alguns estats membres de la UE com França o Polònia.

"L'acord UE-Mercosur envia un missatge potent. Diu: benvinguts al mercat més gran del món i a la zona de lliure comerç més extensa del planeta. Aquest és el poder de l'associació i de l'obertura. Aquest és el poder de l'amistat i de la comprensió entre pobles i regions separades per oceans", ha reivindicat la líder comunitària.

En la compareixença des del Brasil, ha fet valdre que el comerç internacional "no és un joc de suma nul·la" i ha subratllat que "tothom se'n pot beneficiar". "Volem un món que funcioni sobre la base de la confiança i el treball en equip", ha dit Von der Leyen.

També ha reiterat que l'entrada en vigor de l'acord permetrà l'accés a mercats "estratègics" tant per a la UE com per als països del Mercosur i ha insistit que les cadenes de subministrament d'ambdós costats de l'Atlàntic es convertiran en "autopistes per a les inversions".

"La firma de demà serà només el primer pas. Els pròxims capítols encara estan per escriure's. Tota la història només serà un èxit complet quan les persones i les empreses puguin sentir els beneficis del nostre acord. I això ha de passar aviat", ha conclòs.

L'alemanya ha agraït també a Lula da Silva el seu "lideratge i compromís" en les negociacions per culminar l'acord. "Ets un líder profundament compromès amb els valors de la democràcia, l'ordre internacional basat en normes i el respecte pel nostre planeta, les comunitats i les nacions amigues. Aquest és el lideratge que necessitem en el món actual", ha afirmat.

