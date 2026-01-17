Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

BBVA Asset Management repartirà un milió d'euros en projectes solidaris i prioritzarà els de reforestació

Aquesta convocatòria prioritzarà iniciatives orientades a la recuperació dels ecosistemes afectats pels incendis del 2025

Zona afectada per un incendi a Zamora, el 2025 / Arxiu/Europa Press

Carles Blaya

Manresa

BBVA Asset Management ha llançat la vuitena Convocatòria Solidària BBVA Futur, una iniciativa que té com a objectiu donar suport a projectes socials i mediambientals que generin un impacte positiu en la societat. La convocatòria dona suport a projectes que contribueixin a millorar la vida de les persones i a protegir l'entorn, explica l'entitat bancària. En aquesta edició, la gestora d'actius del Grup BBVA repartirà un milió d'euros entre 25 projectes solidaris a Espanya. Com a novetat, aquesta convocatòria prioritzarà iniciatives orientades a la recuperació dels ecosistemes afectats pels incendis del 2025. Des del seu llançament, la Convocatòria Solidària BBVA Futur ha destinat més de sis milions d'euros a projectes amb impacte social i mediambiental, beneficiant a milers de persones en tot el territori nacional.

La convocatòria solidària premiarà projectes solidaris, desenvolupats a Espanya, que busquin proporcionar un benefici social i/o ambiental. Les donacions es distribuiran entre projectes de cinc grans àrees d'actuació: Medi ambient, Inclusió Social, Educació, Dependència, Majors i Salut i Creació d'Ocupació per a Col·lectius Vulnerables, amb especial atenció a l'impacte positiu en el benestar social i la conservació de la naturalesa.

Com es distribuirà el milió d'euros en donacions

La convocatòria repartirà cinc grans premis de 72.000 euros per a projectes de cadascuna de les quatre temàtiques socials (Inclusió Social, Educació, Dependència, Majors i Salut, Creació d'Ocupació per a Col·lectius Vulnerables) i per a un projecte de Medi ambient. A més, donarà 20 premis de 32.000 euros dels quals 16 premis es destinaran a projectes socials d'àmbit local i quatre a projectes mediambientals d'àmbit nacional.

La convocatòria està oberta a totes les entitats que compleixin amb els requisits establerts en les bases legals. Les candidatures podran presentar-se del 16 de gener al 16 de febrer de 2026 a través d'aquest formulari.

Els projectes seleccionats es publicaran el 12 de juny de 2026 a la web de BBVA Asset Management. Les donacions es faran efectives abans del 31 de juliol de 2026.

