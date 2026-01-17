Zona de lliure comerç
Com rep el Mercosur l’acord amb la UE: El Brasil i l’Argentina, els gegants guanyadors
En virtut del tractat, es crearà un mercat amb gairebé 780 milions d’habitants que aglutina el 25% de la riquesa global
Abel Gilbert
¿Quins són els guanyadors i perdedors en el Mercosur de l’acord que formalitza l’aliança estratègica amb la UE? Poques hores abans que es firmi l’acord a Asunción, el ministre d’Exteriors del Paraguai, Rubén Ramírez, va parlar d’un «equilibri» que ha permès tancar les negociacions iniciades fa més de 25 anys. «Jo els puc dir que les dues parts estem insatisfetes», va assenyalar, en un reconeixement que no tots els sectors de les economies de la part sud-americana tindran els mateixos beneficis i oportunitats a partir de l’alliberament progressiva dels aranzels.
L’acord començarà a funcionar de manera provisional quan ho ratifiqui un país del bloc sud-americà que integren el Brasil, l’Argentina, l’Uruguai i el Paraguai, i que té Veneçuela suspesa des del 2016 per la seva anomalia democràtica i Bolívia en procés de consolidar la seva qualitat de membre. Més endavant ho ha de ratificar l’Eurocambra i després els parlaments de tots els Estats membres en un procediment llarg i complicat. L’entesa hauria hagut de ser subscrita el desembre passat, però Itàlia i altres països van demanar més temps. Luiz Inácio Lula da Silva va reclamar «coratge» als europeus per fer el pas endavant. L’escenari regional i del món mateix ha canviat després de la intervenció armada dels EUA en un país sud-americà en el marc de la seva determinació de recuperar l’hegemonia perduda. La cerimònia d’Asunción no és aliena a l’intent de discutir la manifesta voluntat de l’Administració de Donald Trump. Lula va donar compte d’aquestes mutacions i va considerar dies enrere la rúbrica un «dia històric per al multilateralisme» en «un context internacional de creixent proteccionisme i unilateralisme»
El Mercosur representa el 62% del PIB sud-americà. L’associació amb la UE constitueix en tant prop del 25% de la riquesa global. La zona de lliure comerç inclou gairebé 780 milions d’habitants. Els negociadors van pactar l’eliminació en forma progressiva de més del 90% dels aranzels, la reducció de barreres no aranzelàries i la sintonia normativa en àrees significatives per al desenvolupament dels seus 31 països.
El Brasil, el guanyador
D’acord amb la Comissió Europea, l’acord amb el Mercosur permetrà a les empreses comunitàries un estalvi anual de 4.000 milions d’euros. Els sectors més beneficiats pels automobilístics, químics i farmacèutics, juntament amb productes d’alt valor com el vi i el formatge.
Europa va ser el 2024 destinació de 48.200 milions de dòlars d’exportacions brasileres, el 14,3% del total exportat pel país. Les importacions van ser de 47.200 milions de dòlars, el 17,9% del total. Els especialistes estimen que el Brasil tindrà més rèdits d’aquest procés a l’impulsar una millora de 300 milions de dòlars anuals de la seva balança comercial i mig punt del seu PIB. La liberalització del 99% de les importacions agrícoles per part de la zona comunitària provoca entusiasme en el gegant sud-americà. El sector de l’anomenat agronegoci aposta especialment per la carn bovina, la soja, el blat, el sucre i l’etanol. La seva competitivitat inquieta la part europea. Altres «vectors d’exportació» que s’afavoririen són el cafè, que ha col·locat productes per 7.300 milions de dòlars, els productes forestals (3.000 milions de dòlars) i els sucs (1.500 milions de dòlars). La Confederació Nacional de la Indústria (CNI) va qualificar l’aprovació de l’acord d’«un pas significatiu per avançar en la inserció internacional del Brasil». L’associació amb la UE, va predir, permetrà més inversions. La poderosa Federació d’Indústries de l’Estat de Sao Paulo va augurar al seu torn un canvi «substancial» no només en les exportacions sinó en la manera en què s’estaven realitzant els negocis. S’esperen al seu torn millores per a les indústries farmacèutica i tecnològica. «El nou acord entre Mercosur i la UE és excel·lent per al Brasil i augmentarà la productivitat de la nostra economia», va assenyalar el diari paulista Folha.
El cas argentí
Europa ha representat l’any passat gairebé un 14% de les exportacions argentines, amb augments importants en productes com la soja, en totes les seves instàncies d’elaboració, blat, blat de moro, vins i biodièsel, la farina i el petroli cru. Es va exportar el 2024 per 79.700 milions mentre que les importacions van ascendir a 60.800 milions. També pot competir en els serveis basats en el coneixement. «L’acord amb la UE ens farà augmentar un 30% la producció de carn. No només vendrem més, sinó que podem vendre millor», va afirmar Nicolás Pino, president de la Societat Rural Argentina (SRA). L’activitat industrial es mostra més exposada pels costos de producció. El sector automotriu tot just s’obrirà plenament en una dècada. L’Argentina apareix com un proveïdor confiable d’energia i no només com un competidor agrícola. La cambra de la indústria farmacèutica també creu que s’obre una bona oportunitat. Les cambres empresarials i els bancs veuen amb molt bons ulls l’horitzó de possibilitats.
L’Uruguai i el Paraguai
El camí que s’obre a partir d’aquest dissabte a Asunción és observat amb optimisme i alhora inquietud per un soci «menor» del bloc sud-americà com l’Uruguai. S’espera que el PIB augmenti un 1,5% a partir de les exportacions agrícoles i ramaderes, així com una millora de l’ocupació del 4%. El sector industrial és el que, d’acord amb els sindicats, es troba enmig de circumstàncies menys favorables per competir amb els productes europeus. «Tenim una opinió general bastant contrària i segurament d’aquí a uns dies podrem tenir més dades», va dir el president de la Confederació de Sindicats Industrials (CSI), Danilo Dárdano, i va advertir sobre les conseqüències d’una «primarització» de l’economia. L’agroindústria paraguaiana té la mateixa confiança en els efectes positius de l’acord.
La qüestió ambiental
«El sector agroindustrial argentí està preparat per treballar i convertir l’acord en una eina de desenvolupament econòmic sòlid i sostenible», va afirmar la Societat Rural Argentina. Els negociadors de l’acord van introduir clàusules de sostenibilitat sota l’Acord de París. No obstant, els ambientalistes llatinoamericans i de la UE han expressat per endavant el seu temor pels perills de desforestació. Un informe encarregat pel Govern francès, el país més reticent a l’acord a Europa, calcula una pèrdua de 700.000 hectàrees a causa de l’expansió del pasturatge de bestiar i el cultiu de soja.
El tractat ha contemplat la protecció de drets laborals segons els principis de l’Organització Internacional del Treball (OIT). No obstant, els sindicats de l’Argentina i el Brasil van expressar la seva preocupació no només per la dependència de les exportacions de matèries primeres i l’impacte en la precarietat laboral.
Controvèrsies
Si bé la cita a Asunción es va programar en àmbit ministerial, s’espera la presència a la capital paraguaiana de l’ultradretà Javier Milei i el seu parell uruguaià, Yamandú Orsi. Lula va rebre divendres a Brasília la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Les seves enormes diferències polítiques amb Milei semblaven inclinar-lo a no participar de la cerimònia. Un dels desacords té a veure amb la intenció de l’anarcocapitalista de privilegiar la seva associació en tots els plans amb els Estats Units.
La Comissió Europea ha defensat el rumb traçat pel seu potencial per impulsar el creixement, la competitivitat i el poder geoeconòmic. El debat a l’interior de la UE no s’ha saldat per complet, més enllà de l’entusiasme del que s’ha anomenat el bàndol del ‘sí’ que van liderar Alemanya i Espanya, les exportacions del qual al Mercosur representen el 9% del seu total. L’acord pot aplicar-se sense l’aprovació pel Parlament Europeu, segons el portaveu de la Comissió Europea, Olof Gill. S’està, no obstant, treballant perquè tots els membres l’avalin. La proposta de parlamentaris de diferent signe polític a favor que existeixi una instància d’impugnació al Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha de ser discutida la setmana que ve. Les disputes, s’ha assenyalat, només podrien afectar els ritmes d’aplicació del convingut.
