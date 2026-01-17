Equipacions de luxe fetes al Solsonès
La tercera generació de l’empresa solsonina Pentex demostra que la fabricació de roba esportiva 100% local, personalitzada, de bona qualitat i a un preu competitiu és possible sense traslladar cap part del procés productiu a fora
Actualment equipen 3.000 clubs d’arreu d’Espanya i la seva punta de llança són el Baxi Manresa, el Hiopos Lleida i el Cadí la Seu
Un model d’èxit. Així és com es podria definir el nínxol de mercat en la producció 100% local de roba per a equips esportius que ha trobat i aconseguit la tercera generació de l’empresa solsonina Pentex. Amb un bagatge d’uns 75 anys en el sector tèxtil, l’entitat s’ha fet un lloc al llarg del temps en el panorama nacional gràcies a unes peces personalitzades, de bona qualitat i a un preu molt competitiu, sense haver de traslladar cap part del procés productiu a un tercer país. Actualment, equipen 3.000 clubs de diferents esports d’arreu d’Espanya i la seva punta de llança són les indumentàries del Baxi Manresa, el Hiopos Lleida i el Cadí La Seu.
Des de finals d’any han estat en boca de tota la comunitat del món del basquetbol a Catalunya arran de l’acord segellat amb la Federació Catalana de Bàsquet per fabricar i confeccionar les samarretes de la selecció catalana. Unes equipacions que ja s’han pogut veure en el campionat d’Espanya, disputat a Saragossa per les categories infantil i cadet. Es tracta d’un exemple més de l’empenta i l’esperit de superació que ha tingut l’empresa per anar-se reinventant i demostrar que la producció de proximitat pot ser igual o més atractiva que la que ofereixen les grans multinacionals establertes a l’estranger.
La història de Pentex es remunta als anys 50 a la capital del Solsonès. “Els meus avis ja tenien la nostra filosofia. L’àvia feia la roba i l’avi venia les peces als clients que tenia a tot el Pirineu amb el seu cotxe”, explica Albert Cardona, director comercial de l’empresa. Ell i la seva germana Núria, directora d’administració, conformen la tercera generació familiar.
“El negoci va anar evolucionant. A finals dels anys 70, principis dels 80, van agafar el relleu els meus pares, els quals van començar a fabricar roba per a les grans marques del sector durant pràcticament vint anys”, prossegueix. A partir d’aquí, però, reconeix Cardona, el camí no va ser fàcil. “Aquestes empreses van anar a produir a l’Àsia i vam haver de fer l’impàs de crear la nostra pròpia marca. El meu pare va trobar el buit de mercat i el vam potenciar”, detalla.
L’empresa està integrada una quarantena de treballadors, tots ells de Solsona i dels voltants, un equip “relativament gran”, explica el director comercial, que oscil·la “entre quatre o cinc persones” en funció de la temporada. “El problema d’aquest negoci és que la demanda dels clubs és en uns mesos concrets, i en els altres només fas la reposició”, assenyala. Els mesos que tenen més feina són entre finals de juny i fins a Nadal.
Els bons resultats que obté Pentex rauen en el seu valor afegit: la producció local, un tret que els fa exclusius. “Som l’única empresa a Espanya amb els vuit processos integrats de producció”, assegura Cardona. D’altra banda, el teixit, un polièster quick dry, és de molt bona qualitat i transpirable pel seu microperforat.
Per competir amb les multinacionals que equipen grans clubs esportius, l’empresa solsonina fa una gran inversió en maquinària: “tenim màquines d’última tecnologia amb moltíssima capacitat que ens permet assolir una gran producció”. De fet, les seves instal·lacions disposen de 2.500m2 i un cercle de producció tancat.
Sobre si els clubs prefereixen buscar productes fets a l’Àsia o els locals, Cardona assegura que “la tendència dels clubs els darrers cinc anys és comprar el producte fet aquí perquè, al final, quan compres una peça feta en un tercer país és possible que sigui de més mala qualitat”.
A més, destaca un aspecte clau que els diferencia de la competència internacional, la reposició. “El catàleg de la roba esportiva de clubs que ven una gran marca té una caducitat. És a dir, quan s’acaba l’estoc vol dir que s’ha acabat el producte i el club ha de renovar tot aquest conjunt. En canvi, si aquesta roba la venem nosaltres, no tenim catàleg perquè la fem personalitzada i, a mitjà termini, els clubs s’acaben estalviant més diners perquè anem fent tirades curtes”.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes