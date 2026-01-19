Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alça del 0,3% i el 0,2%

L’FMI revisa a l’alça el creixement d’Espanya el 2026 i el 2027 fins al 2,3% i l’1,9%

Els economistes creuen que el nostre país creixerà a més bon ritme que Alemanya, França, Itàlia, la mitjana de l’eurozona o el Regne Unit, tot i que lleugerament per sota dels Estats Units

La directora gerent de l’FMI, Kristalina Georgieva.

La directora gerent de l’FMI, Kristalina Georgieva. / Arxiu/FMI

Jaime Mejías

Malgrat la incertesa geopolítica i econòmica que sacseja actualment el món, els experts més importants en economia a escala internacional continuen considerant que Espanya creixerà en els pròxims dos anys, i reforcen les previsions inicialment plantejades el mes d’octubre passat. Segons el Fons Monetari Internacional (FMI), el producte interior brut (PIB) d’Espanya creixerà un 2,3% el 2026 i un 1,9% el 2027, cosa que suposa una variació a l’alça de 0,3 i 0,2 punts davant les dades projectades a l’octubre.

Així, l’FMI torna a elevar la previsió de creixement per a Espanya, tal com ja va fer en els passats mesos d’octubre, abril i gener del 2025. Les xifres d’Espanya són superiors a les exhibides per Alemanya (1,1% i 1,5%), França (1% i 1,2%) i Itàlia (0,7% en els dos anys), per citar alguns dels veïns europeus amb qui el nostre país es pot comparar. A més, les xifres d’expansió econòmica d’Espanya són superiors a la mitjana de l’eurozona (1,3% i 1,4%), i lleugerament inferiors a les exhibides pels Estats Units (2,4% i 2%).

