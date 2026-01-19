Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident d'AdamuzAgressió a NavàsFotomultes a ManresaConsell Comarcal del BagesCorrida de Puig-reigChatGPT
instagramlinkedin

Economia

Aquesta és la pensió mitjana que cobrarà un jubilat a Catalunya aquest 2026

L’IPC marca una pujada del 2,66% i eleva els subsidis catalans el 2026

Imatge d’arxiu d’una taula amb diners i una calculadora.

Imatge d’arxiu d’una taula amb diners i una calculadora. / GESTHA / Europa Press

Mariona Carol Roc

L’inici del 2026 arriba amb canvis importants per als pensionistes catalans. L’actualització de les prestacions es calcula seguint la normativa estatal i es basa en la variació mitjana de l’IPC (índex de preus al consumidor), amb l’objectiu d’evitar la pèrdua de poder adquisitiu.

L’indicador de referència –un 2,66% d’augment de l’IPC a Catalunya en els últims dotze mesos– és la clau que determina la pujada.

Pensió mitjana de jubilació a Catalunya

Amb la revalorització aplicada, la pensió mitjana de jubilació a Catalunya se situa en 1.547,21 euros mensuals, una xifra que supera en 35 euros la mitjana estatal.

Això suposa que un jubilat català cobrarà 572 euros més a l’any respecte a l’exercici anterior.

En total, 1,2 milions de beneficiaris reben actualment una pensió de jubilació al territori.

Així queden la resta de pensions a Catalunya

A més de la jubilació, altres prestacions també han experimentat increments, els quals queden reflectits a les taules de l’Institut Nacional de la Seguretat Social:

  • Pensió per incapacitat permanent: 1.328,62 euros
  • Pensió de viduïtat: 953,64 euros
  • Pensió d’orfandat: 519,11 euros
  • Pensió per favors familiars, és a dir, aquella que cobren parents dependents econòmicament d’un mort (fills, germans, pares, avis) que no tenen mitjans propis i no tenen dret a altres pensions: 856,71 euros

D’altra banda, l’última pujada general aplicada al desembre va ser del 4,4%i va situar la pensió mitjana total a Catalunyaen 1.370,39euros, uns 52 euros més que la mitjana del conjunt d’Espanya.

2026 arriba amb més canvis: preus, tarifes i cost de vida

El nou any no només porta actualitzacions a les pensions. També s’esperen ajustos en múltiples sectors:

Ingressos que pugen

  • Les pensions es revaloritzen amb l’IPC.
  • Els salaris dels funcionaris també augmentaran.
  • El salari mínim interprofessional continuarà prorrogat fins que Govern i agents socials arribin a un acord.

Despeses que també augmenten

  • Transport públic: pujades entre el 3,5% i el 9,4%, tot i que es mantenen les bonificacions.
  • Peatges i taxis: increment de tarifes.
  • Tarifes aeroportuàries: podrien encarir els bitllets d’avió.
  • Cistell de la compra: especial atenció al preu dels ous, un dels productes més sensibles aquest any.

Malgrat aquests increments, es preveu més estabilitat de preus respecte a anys anteriors.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents