El Bages tanca el 2025 amb el 2,1% més d’afiliats i ja frega els 80.000
El nombre d’ocupats actius a la comarca augmenta per sobre de la mitjana del país durant l’any passat i creix pràcticament de 10.000 des del 2018
El Bages va tancar el 2025 amb un total de 79.630 afiliats, 1.670 més que un any enrere, el que suposa un increment percentual del 2,1%. Aquest creixement va superar la mitjana d’increment català el 2025, que es va situar en l’1,9%. D’aquesta manera, la comarca tanca l’any fregant els 80.000 afiliats, xifra que suposa haver crescut de gairebé 10.000 persones en els últims vuit anys, segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
El Bages va ser l’any passat la cinquena comarca gran del país (de més de 100.000 habitants) on més va créixer l’afiliació, per darrere del Baix Penedès, Osona, Tarragonès i Garraf.
Del total d’afiliats a la comarca, 42.669 eren homes i la resta dones, el que suposa una proporció del 53,6% al 46,4%. El Bages es manté, doncs, un punt per sota de la mitjana nacional quant al pes de les dones al mercat laboral. El Barcelonès és on hi ha més dones afiliades sobre el total, el 49,1%, mentre que a les Garrigues es registra el menor percentatge, el 42,1%. El nombre d’homes afiliats va augmentar al Bages el 2,4% en un any, mentre que el de dones ho va fer de l’1,9%, el mateix increment percentual que es va experimentar al conjunt català.
Quant a la nacionalitat, la comarca va tancar l’any amb el 13,7% d’estrangers afiliats, fins als 10.875. Això suposa un augment percentual del 7%, 2 punts més del que ho va fer al conjunt del país. Amb tot, el Bages se situa més de quatre punts per sota (el 13,7%) del percentatge d’estrangers sobre la mitjana catalana (18%), molt lluny del 33,8% d’estrangers afiliats a la Segarra, la comarca que en registra més.
A la resta del territori central, el nombre d’afiliats va augmentar l’any passat respecte de l’anterior per sobre de la mitjana nacional també al Moianès (2,5%) i a l’Anoia (2,2%). A l’Alt Urgell (0,6%) i al Berguedà (0,8%) va ser on es va experimentar un menor increment a la regió.
Per sexes, tret de l’Alt Urgell, on les dones suposen el 47,5% sobre el total, la resta de comarques es van situar per sota de la mitjana catalana quant a pes de les dones en el conjunt d’afiliats. Al Moianès és on suposen el menor percentatge, el 45,1%.
Per nacionalitats, a totes les comarques del territori el nombre d’afiliats estrangers va pujar per sobre de la mitjana catalana, excepte a la Cerdanya, amb un augment de tan sols el 2,4% (el doble, però, que l’augment d’afiliats de nacionalitat espanyola). Al Berguedà i a l’Alt Urgell, on l’augment percentual va ser més elevat (8,5% i 7,8%, respectivament) l’afiliació espanyola es va reduir, del 0,1% i del 0,6%. De fet, juntament amb Aran, Ripollès, Ribera d’Ebre, Priorat i Pallars Jussà van ser les úniques comarques on va caure l’afiliació de nacionalitat espanyola. En totes les comarques del territori el percentatge d’estrangers afiliats està per sota de la mitjana catalana, especialment al Lluçanès (8,3%), Anoia (9,4%), Moianès (10,2%) i Berguedà (11,2%). n
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys