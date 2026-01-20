Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident d'AdamuzAgressió a NavàsFotomultes a ManresaConsell Comarcal del BagesCorrida de Puig-reigChatGPT
instagramlinkedin

L’empresariat de Cardona i el Solsonès es reuneix el dia 28

La 8a Jornada Punt Empresa se celebrarà a l’auditori de la sala polivalent de Solsona

Assistents a la jornada de l'any passat

Assistents a la jornada de l'any passat / ADL

Regió7

Solsona

Emprenedors i empresaris del Solsonès i Cardona estan convocats a la Jornada Punt Empresa, que arriba a la seva vuitena edició el dimecres 28 de gener a la una del migdia a l’auditori de la sala polivalent de Solsona. Entre d’altres, s’hi presentaran el catàleg de serveis de suport a l’empresa d’enguany i els resultats d’una enquesta sobre necessitats i perfils de personal, segons ha avançat l’Agència de Desenvolupament Local.

La directora de l’ens, Glòria Domínguez, hi presentarà els serveis adreçats a l’empresariat, entre els quals hi ha acompanyaments, assessoraments personalitzats, gestió d’ajuts municipals, intermediació laboral i formació.

Després de la pausa del dinar, la Jornada Punt Empresa continuarà amb una conferència titulada «Economia de la felicitat», a càrrec de l’autor del llibre homònim, Josep M. Coll, conferenciant internacional, consultor i professor a EADA Business School Barcelona i a les universitats de Yonsei (Corea del Sud) i Birmingham.

La participació a la jornada és gratuïta, però requereix inscripció prèvia. Hi ha temps per fer-ho fins aquest divendres, 23 de gener, en aquest enllaç. L’any passat hi van prendre part una norantena d’empresaris, emprenedors i tècnics, que van trobar-se a la sala polivalent de Clariana de Cardener.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents