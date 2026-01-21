L’esparreguerina MTS Tech esdevé una referent en robòtica mòbil a Catalunya
La CEO i fundadora, Maria Vila, lidera des del 2018 una empresa que es dedica a l’automatització de processos logístics en els sectors de l’automoció, l’alimentació, farmacèutica i electrònica
En l’últim any, ha experimentat un creixement del 100% i ha duplicat el volum de facturació
Regió7
L’enginyera de disseny industrial Maria Vila (Esparreguera, 1989) lidera des del 2018 l’empresa del Baix Nord MTS Tech, especialitzada a integrar robots mòbils autònoms per mecanitzar processos logístics interns (AMR). La companyia, que treballa amb els sectors de l’automoció, l’alimentació, farmacèutica i electrònica, ha esdevingut una referent a Catalunya amb creixements anuals de doble dígit. L’any passat la pujada va ser del 100%, duplicant el volum de facturació.
L’objectiu de MTS Tech, fundada per Vila -qui tenia molt clar des que va acabar els estudis que volia tenir la seva pròpia empresa- és revolucionar la indústria catalana amb la incorporació de tecnologia robòtica autònoma en processos logístics interns. “Vam detectar que, més enllà del procés de fabricació, hi havia un gran potencial per optimitzar els moviments logístics dins les plantes”, explica l’esparreguerina.
Inditex, Schneider Electric i Magna International, entre d’altres, són algunes de les empreses que integren els robots adaptats de l’empresa del Baix Nord per substituir tasques repetitives que fins ara es feien amb carretons o transpaletes. Val a dir, però, que MTS no fabrica els artefactes, sinó que treballa amb diversos fabricants i adapta cada projecte a les necessitats del client, dissenyant la part mecànica, elèctrica, el software i la implementació.
“Al final, nosaltres som una empresa de serveis, desenvolupant projectes clau en mà. Comprem els robots mòbils als quals s’ha de dissenyar i fabricar una part superior, un sistema per agafar i deixar palets, el programari i la comunicació amb altres elements de l’entorn industrial”, detalla.
Pel que fa als sectors, el de l’automoció ha estat, històricament, el més avançat en automatització, i representa entre el 25% i el 30% del negoci de MTS Tech. Però la tecnologia AMR s’estén ràpidament a la indústria alimentària, farmacèutica, electrònica i a la injecció de plàstic. “Qualsevol empresa que utilitzi carretons té una oportunitat per automatitzar”, afirma Vila
En aquest sentit, apunta que encara hi ha molt camp per recórrer perquè la robòtica mòbil es troba en fase d’adopció inicial. ““Moltes empreses només han fet proves pilot. El potencial és enorme i la tecnologia avança a un ritme brutal”. Tot i la competència creixent, ho veu com una bona notícia: “Vol dir que el mercat existeix”.
Malgrat tots els aspectes positius associats a aquesta tipologia d’innovacions, l’automatització i digitalització de tasques que abans duien a terme els treballadors porta a preguntar-se sobre la pèrdua de llocs de treball. Sobre aquesta qüestió, Vila opina que “nosaltres no eliminem llocs de treball, sinó aquelles feines que no aporten valor per crear ocupació. Les tasques que substitueixen els nostres robots són repetitives i amb un alt nivell de fatiga”. A més, assenyala que continuen necessitant el paper de les persones en la gestió dels robots i en aspectes que l’automatització no és capaç d’assumir.
D’altra banda, MTS Tech ha mostrat des de la seva fundació un ferm compromís amb la paritat de gènere i el paper de les dones en la tecnologia. “A la nostra empresa, el 35% d’empleats són dones. És un percentatge que volem incrementar i estem intentant posar-hi esforços per incrementar-lo, però ens trobem en un escenari complex perquè hi ha poques noies que estudiïn formacions en enginyeria electromecànica, tècnica o robòtica”, lamenta. Això no obstant, reconeix que la situació en el sector ha experimentat un gran canvi. “Quan vaig començar, era la rara en un entorn 99% masculí. Ara hi ha més dones en logística i gestió de projectes, però encara falta molt per fer”.
Per aconseguir consolidar-se com a referent en robòtica mòbil a Catalunya, a part dels aspectes ja mencionats, Vila també destaca el suport financer i estratègic de DayOne, la divisió de CaixaBank per a empreses innovadores. “Ens ha aportat visibilitat, assessorament i eines per reflexionar sobre l’estratègia”, assegura.
Un acompanyament clau que s’ha convertit en un gest identitari i solidari del banc català amb el teixit empresarial de la Catalunya central. De fet, durant el primer semestre de 2025 van concedir 327 milions d’euros en finançament a empreses del territori, un increment del 137% respecte a l’any anterior.
