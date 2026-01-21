El Parlament Europeu paralitza l’acord UE-Mercosur i l’envia a la justícia
Una opinió negativa del TJUE faria impossible la seva entrada en vigor fins que el text fos modificat
Beatriz Ríos
El Parlament Europeu demanarà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que examini el contingut de l’acord de lliure comerç amb els països del Mercosur, signat la setmana passada, per determinar si és compatible amb el dret comunitari, acció que retarda el procés de ratificació i posa en risc l’acord, després de més de 25 anys de negociacions.
Els tractats de la UE permeten al Parlament, al Consell —que representa els governs—, a la Comissió —l’òrgan executiu del bloc— o a un país membre sol·licitar al Tribunal de Justícia que avali si un acord és compatible amb el dret comunitari. Si el dictamen és negatiu, el text no pot entrar en vigor a menys que sigui modificat.
Més d’un centenar d’eurodiputats de diferents grups havien presentat una moció en què sol·licitaven preguntar al TJUE si era legal aplicar el text de manera provisional, a l’espera que finalitzés el procés de ratificació. També qüestionaven fins a quin punt el tractat limita la capacitat del bloc per garantir el compliment d’estàndards mediambientals, de drets dels consumidors o de salut.
Amb 334 vots a favor, 324 en contra i 11 abstencions, el Parlament ha aprovat enviar el text a la justícia europea. La decisió retardarà el procés de ratificació durant mesos, a l’espera d’una decisió del tribunal, i posa en risc l’acord, posant una vegada més a prova la paciència d’Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai.
La decisió dona una idea dels dubtes dins del si de l’Eurocambra sobre el tractat de lliure comerç. Països com França o Polònia han estat molt durs amb l’acord, que ha provocat protestes del sector agrícola arreu del continent. Els agricultors temen l’efecte negatiu de l’entrada al mercat europeu de productes procedents dels països del Mercosur, elaborats a un cost inferior i sota estàndards menys exigents.
La ratificació, en joc
La votació s’ha produït amb milers d’agricultors manifestant-se davant la seu del Parlament Europeu a Estrasburg. França és precisament un dels països que s’han oposat de manera més ferma a la concessió de l’acord. El president francès, Emmanuel Macron, havia advertit que la signatura del text era només el principi. França confiava que l’Eurocambra aturaria el text i això és exactament el que ha passat.
Però no està sola. Altres països com Polònia també havien advertit que, si la moció del Parlament no prosperava, el seu Executiu estudiaria portar el tractat de lliure comerç davant la justícia europea. No caldrà. El Tribunal de Justícia haurà de pronunciar-se ara sobre el text.
La resolució havia estat impulsada pels grups de l’Esquerra i els Verds, però comptava amb el suport d’eurodiputats de tots els colors polítics. Una realitat que s’ha reflectit en el resultat. La petició ha tirat endavant per només 10 vots, en una Eurocambra profundament dividida sobre la qüestió. Això dona una idea de les dificultats que afronta el text, fins i tot encara que el TJUE el recolzi.
La Comissió lamenta la votació
Els líders de la Unió Europea havien qualificat d’“històric” l’acord que van signar dissabte passat a Asunción (Paraguai). Aquest mateix dimecres, davant el Parlament Europeu, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha tornat a presumir de l’acord. “Creiem que aquest acord beneficiarà tots els sectors de la nostra economia i tots els Estats membres”, ha dit l’alemanya.
Per a Von der Leyen, el tractat pot contribuir a “protegir Europa dels riscos als quals s’enfronta”, contribuint a “la nostra prosperitat i la nostra seguretat”. La votació del Parlament, però, és un gerro d’aigua freda i un problema polític seriós per a l’Executiu comunitari. La primera reacció de l’executiu ha estat la del comissari de Comerç, Maros Sefcovic.
“En un moment en què els exportadors necessiten certesa, previsibilitat i accés a nous mercats, el Parlament ha decidit reobrir qüestions ja resoltes”, ha dit Sefcovic, que ha lamentat la decisió. “La UE ha de continuar sent un soci comercial fiable”, ha afegit el cap negociador del bloc.
La gran pregunta és què farà ara l’Executiu, atès que podria optar per la seva aplicació provisional. Fonts comunitàries asseguren que l’Executiu parlarà tant amb els eurodiputats com amb els governs abans de decidir els passos a seguir. El president de la comissió de Comerç de l’Eurocambra, Bernd Lange, ha confirmat en roda de premsa que Sefcovic els ha donat la seva paraula que no optaran per l’aplicació provisional sense consultar abans el Parlament.
El canceller alemany, Friedrich Merz, ha estat molt més dur i ha qualificat de “lamentable” la decisió de l’Eurocambra. Alemanya, juntament amb Espanya, és un dels grans defensors de l’acord. Als seus ulls, el Parlament “no interpreta correctament la situació geopolítica”. Merz ha demanat evitar retards i permetre l’entrada en vigor provisional del text.
