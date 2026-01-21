Patronal
Pimec i els sindicats critiquen la suspensió de Rodalies: «No pot ser que tot el servei deixi de funcionar de cop per falta de manteniment»
La patronal té quantificat que els retards habituals en el servei de rodalies generen una pèrdua de 2,2 milions d’euros en salaris cada dia a Catalunya
Gabriel Ubieto
Pimec i els sindicats han criticat que la falta d’inversions a Renfe Rodalies provoca que, després d’accidents com el que ha passat a Gelida, s’hagi de paralitzar tot el servei fins a garantir la seguretat de totes les línies. La patronal ha acceptat i acatat l’aturada de totes les línies de trens ordenada pel Govern, però li retreuen que no compleixi les promeses de més i millor manteniment de la infraestructura.
«Pimec fa molt temps que parla de la falta d’inversions en infraestructures, incompliments pressupostaris i que tenen conseqüències com les que vivim avui», ha afirmat el seu president, Antoni Cañete, aquest dimecres en roda de premsa. «No és una qüestió puntual i es produeix perquè no es hi ha les inversions necessàries per mantenir una cosa tan elemental com les comunicacions», ha insistit.
Una crítica que comparteixen amb els sindicats. «No pot ser que tot el servei deixi de funcionar de cop, com ha passat avui a Catalunya, per manca de previsió o manteniment adequat, i sense la informació adequada als passatgers», han al·legat a CCOO.
Aquest dimecres milers de catalans no han pogut acudir al seu lloc de treball seguint la seva rutina habitual i valent-se del servei de rodalies. Uns retards i en ocasions absències que impacten directament en el compte de resultats de les empreses i provoquen l’enuig de patronals com Pimec. Al marge de l’impacte d’aquest dimecres, les pèrdues en aquest sentit són reiterades i, segons té quantificat Pimec, cada dia Catalunya perd en hores treballades l’equivalent a 2,2 milions d’euros.
Cañete ha criticat la falta d’inversions que ha patit el servei de trens «durant anys» i ha instat les administracions competents a rectificar al més aviat possible. Fa molt de temps que estem amb política de titulars però poques concrecions. [...] Ja n’hi ha prou de populisme, necessitem polítiques i demanarem responsabilitats», ha afirmat.
Els sindicats demanen reforçar la seguretat
El grup sindical també ha reaccionat a l’accident i ha posat el focus en la necessitat de reforçar la seguretat del sistema ferroviari. «Exigim que es porti a terme una investigació exhaustiva per aclarir amb rigor les causes de l’accident, depurar responsabilitats si n’hi hagués i, sobretot, reforçar les mesures de seguretat necessàries perquè un succés d’aquesta naturalesa no es torni a repetir. La seguretat en el transport públic és un element essencial de garantia de drets, de protecció de la vida i de cohesió territorial», han manifestat la UGT en un comunicat. La víctima mortal de succés ha sigut un maquinista.
«La seguretat dels treballadores ferroviaris i de les persones que utilitzen aquest servei públic no pot continuar en la situació actual. No és acceptable que aquells que garanteixen cada dia el funcionament del transport ferroviari vegin compromesa la seva integritat física mentre desenvolupin la seva feina. I no pot ser que els usuaris i usuàries no tinguin sensació de seguretat al fer ús dels mitjans de transport públics ni que tot el servei deixi de funcionar de cop, com ha passat avui a Catalunya, per manca de previsió o manteniment adequat, i sense la informació adequada als passatgers», ha afirmat CCOO.
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
- La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
- Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat