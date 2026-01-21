Caos ferroviari
Rodalies, paralitzada: Poden acomiadar-me per arribar tard a la feina? He de recuperar les hores?
És imprescindible que els treballadors afectats per les incidències en el servei públic ferroviari demanin un justificant del retard
Gabriel Ubieto
El sistema ferroviari català ha quedat paralitzat després de l’accident d’un tren de Rodalies a Gelida al caure un mur de contenció sobre la via. El succés, derivat del fort temporal que afecta aquests dies la costa catalana, ha provocat que la direcció de Renfe Rodalies hagi decidit paralitzar tots els trens del servei a tot Catalunya. Això dificultarà el dia a dia de milers de persones que cada dia utilitzen el transport públic per anar i tornar de la feina.
Arribar tard de manera més o menys recurrent al lloc de treball pot ser motiu de sanció o fins i tot d’acomiadament, si bé davant causes imprevistes, degudament justificades i no imputables al treballador no haurien de suposar més contratemps que el temps perdut entre andanes.
No, segons les diferents fonts consultades, arribar tard a la feina per un retard en el servei de Renfe Rodalies no és causa d’acomiadament. «Un empleat no pot rebre una penalització si el retard és per una causa no imputable», apunta l’advocat del Col·lectiu Ronda Nacho Parra.
És a dir, si el treballador arriba tard perquè s’ha adormit, sí que és sancionable, perquè l’adormir-se o no és responsabilitat seva. Al contrari, si arriba tard perquè el tren s’ha quedat aturat a mig trajecte i ha tardat 45 minuts més a arribar del previst, l’empresa no pot acomiadar-lo per això. «Seria injust i especialment compromès per a aquelles persones que viuen lluny dels seus llocs de treball», apunta el responsable del sector ferroviari d’UGT de Catalunya, Francisco Cárdenas.
Des del gabinet jurídic de CCOO insisteixen en la importància de demanar a l’estació de sortida el justificant que acrediti el retard en el servei. No val únicament arribar a la feina i dir al cap que s’ha arribat tard per culpa de Renfe, sinó que s’ha de demostrar. El justificant és un element clau, ja que sense ell l’empresa sí que podria considerar que la demora no està acreditada i podria imposar una falta al treballador, amb la gradualitat que estableixi el conveni col·lectiu de rigor.
Tampoc. Si el retard per causes no imputables al treballador no és motiu d’acomiadament, tampoc de sanció. Per molt que sigui reiterat i sempre que estigui degudament justificat. En cas de no justificar-se degudament, el treballador sí que podria ser sancionat. Però de manera sempre proporcional i en relació amb l’establert en el règim sancionador contemplat al conveni col·lectiu de rigor.
Sí, de la mateixa manera que l’empleat no pot ser castigat per l’empresa per un retard que no és culpa seva, sinó de Renfe, l’empresa no ha de carregar en els seus balanços aquests retards. El treballador podrà escollir entre recuperar en un altre moment les hores perdudes o veure-les descomptades de la nòmina, segons apunta el lletrat Parra. Però tret que l’empresa decideixi eximir l’empleat d’això, la recuperació serà obligatòria.
No obstant, la cosa canvia en cas d’impossibilitat manifesta d’anar fins al lloc de treball. Quan ja no parlem d’un retard, sinó de no poder arribar, des del Col·lectiu Ronda recorden l’article 37.3.g de l’Estatut dels Treballadors, que contempla un permís retribuït de fins a quatre dies si hi ha impossibilitat d’accedir al lloc de treball per les limitacions, recomanacions o prohibicions de les autoritats. No obstant, també invoquen «molta prudència amb el concepte ‘impossibilitat’».
Sí, sempre que l’empleat ho acordi prèviament amb l’empresa. Les condicions per treballar a distància han d’estar establertes al conveni col·lectiu d’aplicació o pactades directament entre empresa i treballador. I tot el que surti d’aquest pacte, tot i que sigui per una causa extraordinària i sobrevinguda, s’ha de pactar entre les parts.
L’empleat no pot exigir a l’empresa quedar-se a casa a teletreballar perquè preveu que el servei de Renfe anirà malament aquesta setmana, per més que pogués semblar-li raonable i que l’empresa ho hagi d’acceptar. Si s’ho planteja al seu superior i aquest li dona l’ok, endavant; si no és així, haurà de cenyir-se als dies de teletreball que té contemplats per conveni o acord, si en té.
