Sinistre a Gelida
La companyia d’assegurances Everest afrontarà un pagament màxim de 84.140 euros per cada persona afectada per l’accident de Rodalies
L’impacte immediat per a Everest està acotat per l’Assegurança Obligatòria de Viatgers (SOV), que fixa els pagaments mínims en 2.404 euros, segons el barem legal. QBE, la companyia d’assegurances que cobreix la responsabilitat civil, evita pronunciar-se davant una responsabilitat sense determinar
Monique Zamora Vigneault
El xoc d’un tren de Rodalies entre les estacions de Sant Sadurní d’Anoia i Gelida (Barcelona) ahir a la nit ha tornat a implicar les companyies d’assegurances de Renfe. Entre aquestes, la companyia que protagonitza les reclamacions és la sucursal espanyola d’Everest Insurance i l’australiana, QBE Insurance. Aquestes companyies d’assegurances ja estaven vinculades a Renfe i es troben en ple procés de tramitar les reclamacions després del descarrilament de tren a Adamuz (Còrdova) diumenge passat. Fins ara, el balanç de la tragèdia a Andalusia eleva a 43 els morts en l’accident de Còrdova i més d’un centenar de ferits i la situació a la zona zero continua evolucionant de forma veloç.
La funció de cada companyia d’assegurances és diferent. En el cas d’Everest, la reasseguradora multinacional amb seu a Dublín està vinculada a Renfe a través de l’Assegurança Obligatòria de Viatgers (SOV), les assegurances incloses amb cada butlleta ferroviària i que activa el pagament mínim que reben les víctimes sense procediment legal. QBE, d’altra banda, ha confirmat que s’encarrega de les pòlisses de Responsabilitat Civil tant per a Renfe, com Adif, així com una part de les pòlisses d’Iryo. És a dir, QBE s’encarrega d’aquelles indemnitzacions que només es poden reclamar per la via civil i únicament després que s’hagi demostrat de forma jurídica si alguna de les operadores té culpabilitat en els sinistres.
L’assegurança ofereix entre 2.404 i 81.140 euros per lesionat
Per posar tot això en context, la normativa del reial decret 1575/1989 agilita les indemnitzacions bàsiques que reben les persones afectades, siguin els passatgers que han resultat ferits en l’accident o les famílies, en el cas de mort. Aquestes pòlisses asseguren que les víctimes puguin accedir a una base mínima sense necessitat de demostrar culpa, o esperar que es concloguin les investigacions. Aquest decret fixa les compensacions als passatgers segons el barem vigent, que oscil·len en funció de la gravetat de les lesions, en 14 categories.
Les lesions que es qualifiquen de primera categoria són aquelles que impliquen màxima gravetat per als passatgers, segons la normativa. En aquests casos, les companyies d’assegurances com Everest atorgaran fins a 84.140,70 euros per persona, cosa que es considera l’import màxim. En el cas de la mort, l’import màxim que ofereixen les assegurances de SOV és de 72.121,46 euros. Dins d’aquests dos rangs, hi ha tretze categories d’indemnitzacions més, amb el mínim fixat en 2.404,04 euros, per passatger afectat.
Les indemnitzacions, per categoria
QBE només indemnitzarà en el cas de responsabilitat per part de Renfe
Aquesta última via no s’aclareix ràpid. En grans accidents ferroviaris, el paper de les companyies d’assegurances no s’aclareix en les primeres setmanes. Des de QBE han explicat a aquest diari que encara estan en fase d’avaluació després dels dos sinistres i que no faran declaracions sobre la situació fins que s’aclareixi més endavant. Per entendre el calendari que fixa un accident a aquesta escala, el precedent més clar és l’accident ferroviari de l’Alvia a Angrois, que va passar a tres quilòmetres de Santiago de Compostel·la (Galícia). En aquest sinistre hi va haver 80 morts i més de 144 ferits i encara que la determinació civil es va allargar durant més d’una dècada, el procés continua obert fins ara. El Jutjat Penal número dos de Santiago de Compostel·la va condemnar QBE i Allianz Global (aleshores vinculat a Adif) amb una indemnització de 10 milions d’euros, decisió que va ser recorreguda per les dues companyies d’assegurances i més de 60 parts. L’Audiència Provincial de la Corunya encara no ha resolt el cas.