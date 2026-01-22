Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els transportistes demanen "celeritat" per arreglar l'AP-7 i asseguren que les vies alternatives són "insuficients"

El sector exigeix "les inversions necessàries" i recorda que en el que va d'any han patit set dies de tall a l'autopista

Retencions a l'AP-7 en sentit Martorell pel tall a l'autopista

Retencions a l'AP-7 en sentit Martorell pel tall a l'autopista / ACN

Gerard Vilà (ACN)

Cassà de la Selva

Els transportistes catalans demanen "celeritat" a les institucions per arreglar l'AP-7, que està tallada en sentit sud des de Martorell fins a Sant Sadurní d'Anoia. El sector assenyala que la seguretat "és prioritària", però demana que les actuacions que s'hagin de fer es facin "el més aviat possible".

El president de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT), Eduard Ayach, assenyala que les vies alternatives a l'autopista són "insuficients" i per això demana que es facin "les inversions necessàries" per assegurar que no hi ha afectacions quan hi ha incidents a l'AP-7. Ayach recorda que en el que va d'any l'autopista ha estat tallada set dies i això ha generat un perjudici "evident" al sector.

