Microsoft aposta per centres de dades que no consumeixen aigua per a la refrigeració
La companyia està construint a l’Aragó una Regió de centres de dades que incorpora innovacions pioneres per reduir l’ús d’aigua i avançar cap a la sostenibilitat
B. C.
La intel·ligència artificial continuarà acaparant el protagonisme tecnològic el 2026. A més d’impulsar la productivitat, la IA està accelerant el creixement econòmic global, recolzant-se en el núvol per operar. Els centres de dades són la base que sosté tant la IA com els serveis cloud. Microsoft, líder en aquest àmbit, continua ampliant la seva capacitat per oferir millors serveis. Entre el 2023 i el 2027 augmentarà un 40% la seva infraestructura al núvol a Europa i per a finals del 2026 comptarà amb més de 200 centres de dades al continent.
En paral·lel, la companyia avança en una estratègia de sostenibilitat l’objectiu de la qual és situar l’impacte mediambiental al centre de les seves decisions. Aspira a ser negativa en emissions de carboni, positiva en l’ús de l’aigua i generar zero residus abans del 2030.
Els centres de dades requereixen recursos naturals com l’aigua, però aquesta pot tornar-se a l’entorn, contribuint a la sostenibilitat hídrica. L’objectiu de Microsoft és convertir-se en una empresa positiva en aigua el 2030. Per aconseguir-ho, està impulsant la construcció de nous centres de dades amb solucions innovadores i adaptant i modernitzant les instal·lacions ja existents amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua d’aquestes infraestructures.
La bona notícia és que el sector tecnològic ja ha desenvolupat innovacions per afrontar els reptes mediambientals lligats a l’operació dels centres de dades. Ara toca fer un pas endavant i adoptar mesures addicionals per reduir el consum d’aigua. Microsoft ho té clar i a tota la seva xarxa de centres de dades, s’ha marcat l’objectiu de millorar en un 40% l’eficiència en l’ús de l’aigua per al 2030. "Estem optimitzant el consum per a refrigeració i ajustant l’equilibri entre sistemes basats en aigua i aire segons les condicions ambientals. A més, hem dissenyat un nou model de centre de dades per a IA que utilitza un circuit tancat que recircula contínuament el líquid refrigerant, reduint dràsticament l’ús d’aigua", explica Brad Smith, president de Microsoft.
Circuits de refrigeració tancats
Aquestes tecnologies recirculen l’aigua en un circuit tancat, un avenç especialment rellevant en un país com Espanya, on el canvi climàtic exigeix afrontar períodes més llargs de sequera. I així és com funcionaran els centres de dades que Microsoft construirà a l’Aragó. Gràcies a solucions de refrigeració al nivell dels xips, es garanteix un control precís de la temperatura sense dependre de l’evaporació. Microsoft estima un ús inicial de 27.717 metres cúbics d’aigua el primer any per omplir el circuit de refrigeració dels seus centres de dades ubicats a l’Aragó i un consum d’aigua industrial a partir del segon any de 3.975 metres cúbics, equivalent al consum anual d’aigua de menys de 100 persones.
Però el compromís de la companyia va més enllà: combina la reducció del consum amb inversions en projectes de recuperació d’aigua, per protegir les conques hidrogràfiques de les regions on opera.
A Espanya col·labora amb entitats locals en iniciatives per reduir el consum d’aigua. Una d’elles es desenvolupa a Saragossa, on set explotacions agrícoles apliquen sensors i Intel·ligència Artificial per millorar el reg i evitar el desaprofitament. En 740 hectàrees se subministra aigua només quan i on és necessària, amb un estalvi estimat de 100.000 metres cúbics anuals per al 2027. El projecte inclou formació perquè més professionals adoptin aquestes tecnologies, aconseguint conservar aigua i augmentar la productivitat.
La segona iniciativa aborda les fugues a la xarxa de distribució, que poden suposar fins a un 25% de l’aigua potable. Per combatre-ho, s’utilitza Nautilus, una esfera intel·ligent que recorre l’interior de les canonades detectant fuites i facilitant reparacions ràpides i eficaces.
Ús d’energies renovables
Una altra acció clau per arribar als objectius de sostenibilitat en els centres de dades i serveis cloud és l’ús d’energies renovables. Microsoft ja és un dels compradors corporatius més grans d’electricitat lliure de carboni al món, amb més de 34 GW contractats a 24 països. A Espanya ha firmat amb Repsol sis acords de compra d’energia renovable per 230 MW vinculats a plantes eòliques i solars.
Per recolzar el subministrament del campus de centres de dades d’Aragó, Microsoft col·laborarà amb Zelestra i amb ECODES per impulsar la inversió social i mediambiental a la regió. A través d’un PPA, adquirirà l’energia neta generada pels projectes solars Escatrón II i Fuendetodos II, que sumen una capacitat total de 95,7 MWac.
Com a part de l’acord, ECODES rebrà finançament per implementar programes d’impacte directe a l’Aragó, recolzar iniciatives de sostenibilitat liderades per la comunitat i promoure la inclusió econòmica i l’accés a infraestructures sostenibles.
"A mesura que Microsoft augmenta la seva presència a l’Aragó, ens comprometem a promoure la prosperitat, el benestar i la sostenibilitat de la comunitat. Aquesta col·laboració amb Zelestra i ECODES és clau per assolir els nostres objectius d’energia neta i aportar beneficis duradors a la regió!, assenyala Eoin Doherty, vicepresident, EMEA Regional Leader, Cloud Operations + Innovation de Microsoft.
La Regió Cloud de l’Aragó impulsarà la transformació digital i l’adopció de la IA a Espanya i Europa amb un ferm compromís amb l’entorn i les comunitats locals. Microsoft demostra que és possible escalar el núvol sense augmentar la petjada ecològica. Un model que anticipa el futur del sector i situa l’Aragó al mapa global de la sostenibilitat tecnològica.
