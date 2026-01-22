Caos a Rodalies
Óscar Puente demana «temps» als maquinistes i defensa que les vies de Rodalies són segures
El ministre de Transport nega que les cancel·lacions es deguin a fallades en la infraestructura i atribueix la falta de servei a l’absència de maquinistes disponibles
Sabina Feijóo Macedo
El sistema ferroviari de Rodalies de Catalunya ha tornat a despertar paralitzat, després que a primera hora d’aquest matí Renfe informés que els trens no funcionava per «problemes operatius». El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha atribuït als maquinistes la falta de servei a Rodalies aquest dijous a causa de les seves demandes per «incrementar» la seguretat. «Ells estan demanant una sèrie de mesures de seguretat, que entenen que no s’estan complint. Unes mesures de seguretat addicionals a les que ja va presentar Adif. Estan presentant-se a treballar, però per raons X no s’està prestant el servei», ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio
Pocs minuts després, el ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha demanat aquest dimarts «reconduir la situació» a Rodalies després d’una setmana que ha qualificat de «molt difícil», marcada per dos incidents greus ocorreguts en un curt espai de temps i que, segons ha reconegut, estan afectant l’ànim del col·lectiu ferroviari. Ho ha fet en una entrevista realitzada també per la ràdio pública catalana, on, a més, ha advertit als maquinistes que «no podem danyar més el sistema ferroviari», especialment quan es barregen reivindicacions que «no tenen relació» i que «no es poden solucionar en unes hores».
«Demandes inviables»
En línia amb la posició de Carmona, el ministre ha tornat a negar que les cancel·lacions de trens es deguin a problemes de seguretata la xarxa i ha assegurat que es van produir perquè no existien prou maquinistes per prestar el servei. «El nombre de maquinistes és fonamental: si no hi són, el servei no es pot produir», ha remarcat. ¿Pot atribuir-se llavors a una falta de revisions tècniques? Puente també ho ha rebutjat. «Vam fer el que els maquinistes ens demanaven: revisar i auscultar les vies i comprovar alguns punts fora de la infraestructura», ha afirmat.
Sobre les demandes sindicals, Puente ha assenyalat que algunes peticions «no són viables» a curt termini, ja que les intervencions en la infraestructura «no es poden executar en poques hores». El ministre assegura que, després de diversos incidents encadenats, la situació ha acabat de desbordar el malestar acumulat. «Intento posar-me a la pell dels maquinistes, reconec l'impacte emocional, però també els demano empatia amb els milers de persones que necessiten diàriament el transport ferroviari per desplaçar-se», ha dit. No obstant, creu que quan baixi el, segons el seu parer, «sufléemocional» dels maquinistes la situació es reconduirà.
La peculiaritat catalana
En el cas de l’ensorrament del mur de contenció a Gelida, ha explicat que la infraestructura havia sigut revisada i que, segons els tècnics, l’acumulació d’aigua per les pluges va incrementar el pes del talús fins a fer-lo incompatible amb la capacitat de contenció del mur. «Hi haurà una investigació exhaustiva», ha assegurat. Puente ha afegit que els episodis de pluges intenses obliguen a «aprendre i valorar quan i en quines condicions no convé mantenir el servei», una qüestió que, segons ha dit, està «sobre la taula».
Ha explicat també que aquest dimecres al matí es va produir el col·lapse d’un altre mur a Pineda de Mar (Barcelona), però que «afortunadament» es va produir en un moment en què no hi havia servei ferroviari. Una vegada controlada la incidència, Adif va autoritzar la represa de la circulació, tot i que ha insistit que si finalment no s’ha pogut reprendre el servei ha sigut «per la falta de maquinistes».
Al comparar Rodalies amb FGC o el metro de Barcelona, que no van aturar el servei, el ministre ha atribuït la diferència al fet que Rodalies opera sobre una infraestructura «molt més antiga, extensa i complexa», afectada per anys de desinversió i per un traçat que discorre per zones especialment exposades a condicions meteorològiques adverses.
No obstant, ha negat que existeixi un component polític en la gestió del servei i ha reconegut que Catalunya presenta més incidències que altres territoris per dos factors diferencials: l’antiguitat de la xarxa i l’impacte acumulat de la desinversió, que l’ha afectat més que a la resta de comunitats d’Espanya. «Les inversions van tocar terra el 2016, van començar a remuntar el 2018 i ara tornen a nivells similars als del 2011», ha conclòs.
