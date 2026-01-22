El tall de l'AP-7 s'allargarà almenys fins dissabte
El Govern ha estat emplaçat a una visita d'obres aquell dia per determinar solucions
ACN
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha anunciat que el tall de l'AP-7 en sentit sud entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia s'allargarà almenys fins dissabte. Ho ha dit a Catalunya Ràdio, on ha explicat que el Govern ha estat emplaçat aquell dia per fer una visita al tram afectat per l'esfondrament del talús que va provocar l'accident de tren mortal a Gelida. "Ens han proposat que els acompanyéssim per veure quina seria la solució de trànsit, si és que hi pot haver solució", ha dit Lamiel. Per això ha esperat que el dissabte es puguin "donar novetats" però, en tot cas, ha avançat que "el que era un tall d'hores que ja vam dir que es convertiria en un tall de dies, continuem pensant que serà un tall de dies".
Dissabte al migdia, tarda, tindrem una reunió amb ells i anirem a fer visita conjunta, ens han proposat que els acompanyéssim i hem acceptat, per veure quina seria la solució de trànsit si és que hi pot haver una solució. Per tant ens emplacem a aquesta visita de dissabte per donar novetats.
Però ja podem avançar que el que era un tall d'hores en un primer moment ja vam dir que es convertiria en un tall de dies i segurament continuem pensant que serà un tall de dies.
