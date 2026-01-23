Els notaris confirmen la tendència en testaments solidaris a Catalunya: més milions per a les ONG, menys per a l'Església
Cada vegada hi ha més persones que, en lloc de deixar el seu patrimoni als descendents, opten per donar-ne una bona part a associacions o fundacions laiques amb finalitats socials
Maria Francés
Els notaris catalans han observat en els últims anys un canvi de tendència en els anomenats "llegats solidaris" que consisteix en l'augment del nombre de testaments a favor d'organitzacions no governamentals (ONG) laiques en detriment de les ordes i les entitats de caràcter religiós.
El disgust pel comportament dels fills o altres familiars propers impulsa determinades persones a modificar els seus respectius testaments. I, segons l'experiència dels notaris col·legiats a Catalunya, rere la modificació que afecta els llegats solidaris, hi ha una motivació similar.
A més de la distància creixent entre els valors i les prioritats de la ciutadania i les institucions religioses, sobretot catòliques, ha emergit una altra raó citada sovint per aquelles persones que volen designar algunes ONG com a hereves dels seus patrimonis.
La realitat és que el volum d'escàndols sexuals, econòmics o polítics que esquitxen l'Església resulta dissuasiu per a testadors que, en altres circumstàncies, fa poques dècades haurien cedit bona part del seu patrimoni a agrupacions religioses. Sense esperar res a canvi, tret de la satisfacció per la donació.
La modalitat solidària s'atorga davant de notari, com la convencional. La seva mecànica és senzilla: el propietari dels béns, valors o capital especifica com vol que aquests siguin distribuïts quan mori entre un col·lectiu, una fundació, una associació... sense ànim de lucre, amb una finalitat social, altruista o de servei.
Ara mateix, a Catalunya, la xifra de llegats que tenen una ONG com a beneficiària és considerablement superior a la quantitat de documents signats perquè el destinatari sigui un orde religiós. I el mateix passa amb els imports, amb diferències que ascendeixen a milions d'euros.
