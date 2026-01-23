L’associació Encís de Navàs celebrarà aquest dissabte el primer sopar d’empresaris del municipi
Una vuitantena de persones en representació de més d’una cinquantena d’empreses es reuniran al restaurant Cal Ramon per gaudir de la vetllada
L’associació d’Establiments de Navàs Comerç i Serveis (Encís) celebrarà aquest dissabte el primer sopar d’empresaris del municipi al restaurant Cal Ramon. Una vuitantena de persones en representació de 52 empreses gaudiran d’una vetllada en què es commemorarà les cinc companyies centenàries del poble: Mobles Majoral, Farmàcia Maristant, Cal Vidal, Cal Valentí i Cal Cisteller.
L’esdeveniment començarà a les vuit del vespre amb una sorpresa ben especial per a tots els assistents i que serà el preludi de l’àpat. Un cop hagi conclòs el sopar, es procedirà a l’entrega de l’obsequi a les empreses centenàries de Navàs, una placa amb els cent anys.
El president de l’entitat, Francesc Guilanyà, ha expressat a Regió7 l’orgull que suposa per a ells convocar gran part de l’empresariat del municipi en aquest àpat. “La nostra creença és donar sentit al que fem al poble. El fet d’organitzar el primer sopar i agrupar empreses de tots els àmbits de Navàs és un honor”.
Serà el segon acte que farà l’associació des de la seva creació fa mig any. El cap de setmana del 13 i 14 de desembre van organitzar el primer Mercat de Regal, destinat a la gent del poble. En el cas del sopar, serà una vetllada específica d’empresaris, alguns d’empreses importants de Navàs com Viscola, Inauxa o VicoMetall.
