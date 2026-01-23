L'R4 de Rodalies preveuen recuperar la "normalitat" aquest dissabte
Aquest divendres tan sols circulen dos trens per hora a cadascuna de les línies
Maria Asmarat (ACN)
L'R4 de Rodalies preveuen recuperar la normalitat aquest dissabte. Fonts de Govern han explicat que treballen per retirar un arbre caigut a Castellbisbal i un cop finalitzin aquestes tasques i es facin noves exploracions amb els maquinistes, la intenció és que es reprengui la circulació amb les freqüències habituals ja de cara a aquest dissabte.
Per ara, tan sols hi ha dos trens per hora a cadascuna de les línies. A l'R4, però, es mantindrà el pla alternatiu per carretera en el tram afectat per l'accident a Gelida. Aquesta tarda Govern, Renfe i Adif es tornaran a reunir per fer seguiment de la represa de Rodalies després de dos dies d'aturada.
Serà la tercera reunió que faran aquest divendres, després d'una a primera hora del matí i una altra al migdia (13 hores). En aquesta segona, encapçalada per la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque; també hi ha participat el portaveu de Renfe, Antonio Carmona; i el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, entre altres.
