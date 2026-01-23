Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRodaliesTall a l'AP-7Agnès MarquèsRun clubInnocentada
instagramlinkedin

L'R4 de Rodalies preveuen recuperar la "normalitat" aquest dissabte

Aquest divendres tan sols circulen dos trens per hora a cadascuna de les línies

Nova reunió de seguiment de la represa de Rodalies, encapçalada per la consellera de Territori, Sílvia Paneque

Nova reunió de seguiment de la represa de Rodalies, encapçalada per la consellera de Territori, Sílvia Paneque / ACN

Maria Asmarat (ACN)

Barcelona

L'R4 de Rodalies preveuen recuperar la normalitat aquest dissabte. Fonts de Govern han explicat que treballen per retirar un arbre caigut a Castellbisbal i un cop finalitzin aquestes tasques i es facin noves exploracions amb els maquinistes, la intenció és que es reprengui la circulació amb les freqüències habituals ja de cara a aquest dissabte.

Per ara, tan sols hi ha dos trens per hora a cadascuna de les línies. A l'R4, però, es mantindrà el pla alternatiu per carretera en el tram afectat per l'accident a Gelida. Aquesta tarda Govern, Renfe i Adif es tornaran a reunir per fer seguiment de la represa de Rodalies després de dos dies d'aturada.

Notícies relacionades

Serà la tercera reunió que faran aquest divendres, després d'una a primera hora del matí i una altra al migdia (13 hores). En aquesta segona, encapçalada per la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque; també hi ha participat el portaveu de Renfe, Antonio Carmona; i el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, entre altres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents