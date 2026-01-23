S’obrirà un carril de l’AP-7 en sentit sud aquest dissabte
Operaris han començat a col·locar tanques per segregar una via aquest divendres
ACN
L’AP-7 reobrirà al trànsit un carril en sentit sud des de Martorell aquest dissabte. Ho ha anunciat a les xarxes socials la consellera d’Interior, Núria Parlon, que ha detallat via X que els altres dos carrils en direcció Tarragona «es mantindran tancats per reparació a causa de l’afectació provocada per l’accident ferroviari» d’aquest dimarts passat, que va acabar amb la vida d’un maquinista en pràctiques.
No ha transcendit, de moment, l’hora de reobertura del carril, ni quins estudis o raons han fet que el Servei Català de Trànsit i els equips de la Xarxa de Carreteres Estatal –que continuen treballant al lloc del sinistre per determinar l’estat del terreny sota l’asfalt– prenguin aquesta decisió. El missatge de Parlon sí que detalla que, de moment, la C-32 continuarà sent gratuïta també demà dissabte.
El director de Trànsit, Ramon Lamiel, va confirmar ahir a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, que aquest dissabte «al migdia» es realitzaria un peritatge conjunt de la zona amb els equips del Ministeri de Transports per determinar la seguretat de la via ràpida. Està previst que el mateix Lamiel doni més detalls sobre la reobertura aquesta mateixa tarda.
Risc d’enfonsament
Tot i que encara no hi hagi confirmació oficial, el més probable és que el carril que s’habiliti en sentit sud sigui l’esquerre, el més allunyat al mur de contenció que, segons les primeres conclusions de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF),va cedir fins a formar un angle de més de 45 graus que envaïa la via del tren, que no va tenir temps d’evitar l’impacte. Així ho fa pensar, per exemple, el fet que aquest divendres s’hagi pogut observar maquinària pesant al carril dret de la via que, a petició dels equips del ministeri de Transport, es va tancar al trànsit la mateixa nit de l’accident.
El tall de tota la via en sentit sud va començar entorn de les 19.00 hores de dimecres, després de detectar-se «risc d’enfonsament» del punt de l’accident a Gelida i malgrat que els equips de Carreteres havien demanat que s’interrompés el trànsit en els dos sentits per accelerar els treballs d’extracció del comboi accidentat.
[Hi haurà ampliació]
