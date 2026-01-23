Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaRodaliesTall a l'AP-7Agnès MarquèsRun clubInnocentada
instagramlinkedin

S’obrirà un carril de l’AP-7 en sentit sud aquest dissabte

Operaris han començat a col·locar tanques per segregar una via aquest divendres

Tasques de col·locació de mira de formigó a l’AP-7 a l’alçada del lloc on va tenir lloc l’accident ferroviari a Gelida.

Tasques de col·locació de mira de formigó a l’AP-7 a l’alçada del lloc on va tenir lloc l’accident ferroviari a Gelida. / ACN

ACN

Barcelona

L’AP-7 reobrirà al trànsit un carril en sentit sud des de Martorell aquest dissabte. Ho ha anunciat a les xarxes socials la consellera d’Interior, Núria Parlon, que ha detallat via X que els altres dos carrils en direcció Tarragona «es mantindran tancats per reparació a causa de l’afectació provocada per l’accident ferroviari» d’aquest dimarts passat, que va acabar amb la vida d’un maquinista en pràctiques.

No ha transcendit, de moment, l’hora de reobertura del carril, ni quins estudis o raons han fet que el Servei Català de Trànsit i els equips de la Xarxa de Carreteres Estatal –que continuen treballant al lloc del sinistre per determinar l’estat del terreny sota l’asfalt– prenguin aquesta decisió. El missatge de Parlon sí que detalla que, de moment, la C-32 continuarà sent gratuïta també demà dissabte.

El director de Trànsit, Ramon Lamiel, va confirmar ahir a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, que aquest dissabte «al migdia» es realitzaria un peritatge conjunt de la zona amb els equips del Ministeri de Transports per determinar la seguretat de la via ràpida. Està previst que el mateix Lamiel doni més detalls sobre la reobertura aquesta mateixa tarda.

Risc d’enfonsament

Tot i que encara no hi hagi confirmació oficial, el més probable és que el carril que s’habiliti en sentit sud sigui l’esquerre, el més allunyat al mur de contenció que, segons les primeres conclusions de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF),va cedir fins a formar un angle de més de 45 graus que envaïa la via del tren, que no va tenir temps d’evitar l’impacte. Així ho fa pensar, per exemple, el fet que aquest divendres s’hagi pogut observar maquinària pesant al carril dret de la via que, a petició dels equips del ministeri de Transport, es va tancar al trànsit la mateixa nit de l’accident.

El tall de tota la via en sentit sud va començar entorn de les 19.00 hores de dimecres, després de detectar-se «risc d’enfonsament» del punt de l’accident a Gelida i malgrat que els equips de Carreteres havien demanat que s’interrompés el trànsit en els dos sentits per accelerar els treballs d’extracció del comboi accidentat.

Notícies relacionades

[Hi haurà ampliació]

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
  2. La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
  3. Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
  4. Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
  5. S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
  6. L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
  7. Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
  8. Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències

Junts Bages demana la gratuïtat de la C-16 davant «el col·lapse crònic de Rodalies»

Junts Bages demana la gratuïtat de la C-16 davant «el col·lapse crònic de Rodalies»

La proposta del Museu del Transport a la Vall d’Hebron que irrita els seus promotors no convenç l’oposició de Barcelona

La proposta del Museu del Transport a la Vall d’Hebron que irrita els seus promotors no convenç l’oposició de Barcelona

Europa i el Canadà frenen Trump en tres dies de geopolítica frenètica a Davos i Brussel·les

Europa i el Canadà frenen Trump en tres dies de geopolítica frenètica a Davos i Brussel·les

S’obrirà un carril de l’AP-7 en sentit sud aquest dissabte

S’obrirà un carril de l’AP-7 en sentit sud aquest dissabte

El Solsonès connecta el bosc: sensors intel·ligents contra el foc

El Solsonès connecta el bosc: sensors intel·ligents contra el foc

L'R4 de Rodalies preveuen recuperar la "normalitat" aquest dissabte

L'R4 de Rodalies preveuen recuperar la "normalitat" aquest dissabte

Guils proclama alcalde l'independent Javier Maldonado

Guils proclama alcalde l'independent Javier Maldonado

Explosions i esquerdes desesperen els veïns que viuen al costat de l’abocador investigat a Osona: «És inhumà»

Explosions i esquerdes desesperen els veïns que viuen al costat de l’abocador investigat a Osona: «És inhumà»
Tracking Pixel Contents