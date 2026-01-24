El nombre de testaments augmenta el 18% al territori central en un any
La donació, una alternativa al document testamentari, registra una evolució positiva, amb un increment del 16,5% interanual fins al tercer trimestre del 2025
Fins al setembre del 2025 s’havien formalitzat a les poblacions de la Catalunya central que disposen de notaria un total de 6.585 testaments. Això suposa un increment del 18,4% respecte dels 5.816 que s’havien signat l’any anterior fins al mes de setembre, segons les últimes dades disponibles del Col·legi Notarial de Catalunya.
A les notaries incloses al districte de la capital del Bages (Manresa, Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet i Santpedor), l’increment (fins als 2.294) va ser molt menor, inferior al mig punt percentual. A Manresa, el nombre va ser, durant els nou primers mesos de l’any passat, de 1.506 testaments, quatre menys que en el mateix període de l’any anterior. Els serveis notarials de Vilanova del Camí, Capellades i Puigcerdà van ser els que van impulsar el nombre de testaments elaborats al territori, segons l’estadística col·legial.
Quant al nombre d’herències resoltes a les comarques centrals, fins al tercer trimestre del 2025 van ser de 2.781, el que suposa el 2,63% menys que un any enrere. Al districte de Manresa, es va experimentar un descens menor, de 5,52% (amb un total de 1.045), amb una caiguda inferior en el cas de la capital del Bages, de l’1,55%, fins a les 761.
Un altre acte notarial a l’alça, el de la donació, va registrar una evolució també positiva, amb un increment del 16,5%, fins a les 705 fins al mes de setembre i en relació als nou primers mesos de l’any anterior. Al districte de Manresa, la quantitat va ser de 254, pràcticament el 15% més que un any abans.
La donació, el lliurament de béns d’una persona a una altra de manera lliure i desinteressada, està subjecta a l’impost sobre successions i donacions, transferit parcialment a les comunitats autònomes, a més de l’impost de plusvàlua (municipal) i un tercer, que és el de renda de les persones físiques (IRPF), que no s’aplica en el cas dels testaments. La donació és una alternativa al testament, però més car.
Segons els notaris, la donació pot ser una bona opció per cedir el patrimoni, perquè evita les discussions en repartir les herències, i alhora permet que els pares puguin ajudar als seus fills quan estan en dificultats econòmiques o per afrontar un canvi econòmic en la seva vida, com és el cas de la compra d’un immoble.
