El servei de Rodalies continuarà suspès aquest diumenge
Paneque diu que aturar la circulació de trens és una decisió “encertada”: “A cada hora guanyem inspeccions i seguretat”
ACN
La circulació de trens de Rodalies de Catalunya continuarà suspesa aquest diumenge, segons ha informat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. La decisió s'ha comunicat aquest dissabte en roda de premsa després d'una nova reunió de seguiment de la situació de Rodalies que s'ha celebrat aquest dissabte a la tarda. Paneque ha assegurat que la decisió d'aturar la circulació de trens "ha estat encertada" amb l'objectiu de tornar a "operar amb la màxima fiabilitat". "Cada hora, guanyem inspeccions i seguretat", ha reblat. Pel que fa a la represa del servei dilluns, ha dit que diumenge valoraran l'estat de la infraestructura i informaran la ciutadania amb "un temps prudencial" sobre si estarà operatiu o no.
"Continuarem treballant aquesta nit i demà continuaran treballant. En tot cas, a la llum de la valoració que puguem fer al comitè de seguiment diumenge a una hora amb temps suficient perquè la ciutadania es pugui organitzar, informarem de quin és l'estat", ha explicat. Segons la consellera, s'està treballant "contrarellotge" per reparar els punts problemàtics de la xarxa i ja s'ha arreglat un sot a Badalona que afectava l'R1 i les trinxeres a tocar de l'estació de Garraf, "dos punts molt crítics", ha afirmat.
En aquest sentit, ha explicat que hi ha nou equips d'Adif treballant-hi i que diumenge se n'hi incorporaran tres més, fins a ser 12. Estan treballant amb tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i la Direcció General de Carreteres amb l'objectiu de "guanyar temps". Paneque també ha explicat que durant la jornada de diumenge es mouran els combois a les capçaleres de les línies i que s'ha demanat als Mossos d'Esquadra que reforcin la vigilància en aquests punts i a les catenàries.
L'objectiu és que quan es reprengui el servei sigui "sostenible" i "fiable", una situació que no és l'actual "després de molts anys de desinversió i tenir una xarxa envellida i no adaptada a 2026". Les inversions en marxa pretenen acabar amb les incidències. "Que no ens trobem mai més en una situació com la que ens estem trobant en aquests moments", ha resumit la consellera, que ha comparegut al costat de la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca.
Paneque ha afirmat que el Govern ha fet "el que havia de fer" i que ha pres totes les decisions "amb les dades que tenia sobre la taula", tant la represa parcial del servei com l'aturada definitiva d'aquest dissabte. "El fil conductor en tot moment ha estat la seguretat", ha afegit. De fet, ha indicat que la recuperació del pas de trens prevista per a aquest mateix dissabte era fruit d'un certificat d'Adif que "donava garanties" de seguretat.
Pel que fa als usuaris, ha explicat que el Govern ha reforçat les línies interurbanes d'autobusos per tal d'acollir els passatgers que no poden anar en tren i que hi ha hagut una absorció del 32% del passatge a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i del 53% als autobusos. També ha demanat a les diferents empreses que el servei sigui gratuït fins que Rodalies "estigui operant d'una manera fiable".
