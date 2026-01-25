Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa continuarà sense servei ferroviari a l’R4 malgrat la represa de Rodalies

El Govern subratlla que la previsió és que el 95% dels usuaris tinguin servei ferroviari

Un tren de la R4 a l'estació de Manresa

ACN

Barcelona

El servei de Rodalies es reprendrà aquest dilluns però amb transport alternatiu en alguns trams. A l’R1 hi haurà servei d’autobús entre Blanes i Maçanet-Maçanes; a l’R2 se circularà per via única; a l’R3 es preveu servei alternatiu en tota la línia; a l’R4 hi haurà autobusos entre Manresa i Terrassa, i a l’RL4, entre Cervera i Manresa; a l’R13 hi haurà servei alternatiu entre Vinaixa i Sant Vicenç de Calders; a l’R14 passarà el mateix entre Reus i Vinaixa, i a l’R15 entre Reus i Riba-roja d’Ebre. El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha apuntat que les línies R1, R2 i R4 eren prioritàries perquè transporten més viatgers. Des del Govern apunten que la previsió és que el 95% dels usuaris tinguin servei ferroviari.

Imatge del mapa de la represa del servei

El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha apuntat que el 80% d’usuaris tindran transport ferroviari, i ha subratllat que les línies R1, R2 i R4 eren prioritàries justament perquè són les que més viatgers transporten.

Paneque ha confirmat que el servei es reprèn a les sis del matí, però ha advertit que pot haver alguns desajustos després de 48 hores d’aturada.

