El Berguedà vol impulsar l’ús de la intel·ligència artificial a les pimes
L’ACEB organitza una trobada per ajudar les empreses a incorporar la IA al seu dia a dia, que comptarà amb una ponència de l’economista Xavier Sala i Martín
L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), amb la col·laboració de Regió7, impulsa una jornada per acostar la intel·ligència artificial al teixit empresarial de la comarca. Sota el títol «Impuls IA Berguedà: la intel·ligència artificial a l’abast de la teva empresa», l’esdeveniment tindrà lloc el dijous 5 de febrer a l’Espai Curriu de Cal Rosal. La trobada, que està oberta a les empreses de la comarca i tota la Catalunya central, comptarà amb una ponència magistral del conegut catedràtic d’Economia Xavier Sala i Martín, una taula rodona i demostracions pràctiques reals.
La trobada neix amb l’objectiu de connectar la revolució global de la intel·ligència artificial amb la realitat econòmica del Berguedà i de la Catalunya central, posant el focus especialment en les petites i mitjanes empreses. Segons l’organització, la jornada vol desmitificar aquesta tecnologia, explicar-la de manera clara i pràctica i oferir eines reals perquè empreses, professionals i emprenedors puguin començar a aplicar-la en el seu dia a dia.
El programa arrencarà amb una taula rodona sobre bones pràctiques i aplicacions reals de la IA, on s’analitzarà com aquesta tecnologia ja està transformant sectors com la indústria i els serveis. Moderat pel director de Regió7, Josep Lluís Micó, el col·loqui comptarà amb directora de Respira Energia i exconsellera d’Economia, Natàlia Mas, el doctor en creació i gestió d’empreses i degà de la Facultat de Ciències Socials d’UManresa, Marc Bernadich, i l’enginyer informàtic especialista en IA Josep Maria Ganyet.
Tot seguit, el reconegut catedràtic d’Economia de la Universitat de Colúmbia Xavier Sala i Martín oferirà una ponència magistral sota el títol «IA, una revolució imparable: mites i oportunitats», amb una visió global sobre l’impacte de la intel·ligència artificial en l’economia real.
Després del dinar networking, pensat per afavorir el contacte entre empreses locals, ponents i proveïdors tecnològics, la jornada continuarà amb una sessió pràctica amb demostracions d’intel·ligència artificial aplicades directament a l’empresa. Entre els exemples previstos hi ha l’automatització de processos rutinaris, l’ús de dades per millorar la presa de decisions i demostracions en viu de programari orientat a incrementar la productivitat.
Des de l’ACEB es destaca que iniciatives com aquesta contribueixen a reduir la bretxa digital, evitar que les empreses hagin de desplaçar-se a l’àrea metropolitana per accedir a formació especialitzada i reforçar la competitivitat del teixit empresarial local. A més, la jornada vol projectar el Berguedà com una comarca dinàmica, innovadora i atractiva per al talent i la inversió.
La inscripció per participar en la jornada, que es pot fer en aquest enllaç fins al 2 de febrer, té un cost de 30 euros, amb dinar inclòs, i l’aforament és limitat. Els socis de l’ACEB tenen dues inscripcions gratuïtes per empresa. L’esdeveniment, que es farà a l’Espai Curriu de Cal Rosal, de les 11 del matí a les 5 de la tarda, és organitzat per l’ACEB amb la col·laboració de Regió7, així com el suport institucional de la Generalitat de Catalunya, Accelera Pyme i Foment.
