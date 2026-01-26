El president de Renfe sosté que "no és el moment" de parlar de dimissions: "Cal resoldre la situació"
"A nosaltres no ens han demanat dimissions, un cop s'arregli, arribarà el moment d'assumir responsabilitats", assenyala
Eli Don / Blanca Blay (ACN)
El president de Renfe, Álvaro Fernández, ha assegurat aquest dilluns que “no és el moment de parlar de dimissions” i que primer cal “resoldre la situació” de Rodalies, que continua acumulant múltiples incidències que afecten de manera reiterada la seva xarxa. “A nosaltres no ens han demanat dimissions, un cop s’arregli la situació arribarà el moment d’assumir responsabilitats i aclarir les mateixes”, ha afegit. D’altra banda, el president d’Adif, Pedro Marco de la Peña, ha explicat que actualment està en marxa una investigació judicial per clarificar les circumstàncies de l’accident mortal de Gelida i que estan aportant “tota la documentació necessària”.
“La investigació seguirà el seu curs, Adif està aportant la documentació i imagino que també ho està fent la Direcció General de Carreteres i s’esperarà que aquesta conclogui”, ha conclòs.
