La Generalitat reforçarà totes les línies de bus interurbanes de Catalunya
El Govern exigeix a Renfe i Adif que solucionin les incidències del matí, que se sumen als problemes de les jornades anteriors
MARIA FRANCÉS
El Govern de la Generalitat ha acordat reforçar totes les línies de bus interurbà durant la jornada d'avui, dilluns 26 de gener, davant les incidències que registra Rodalies. La decisió ha estat presa després d'una altra reunió de seguiment.
Segons han informat els seus portaveus, l'Executiu català manté el contacte permanent amb els agents econòmics i socials del país "per compartir i actualitzar la situació de la xarxa ferroviària i les conseqüències que se'n deriven".
Per aquesta raó, s'ha convocat una altra trobada que permeti analitzar, amb detall i profunditat, la situació que estan travessant la ciutadania, les empreses i les institucions de Catalunya.
La Generalitat ha exigit tant a Renfe com a Adif una solució a les noves incidències que s'ha detectat aquest matí.
