Ja és oficial: la regió central recupera el teletreball pel caos en el transport
El Govern ha activat un decret específic per minimitzar la mobilitat després d'una altra reunió de seguiment pels problemes de Rodalies
R. TORTOSA
Torna el teletreball a les comarques centrals de Catalunya. Si més no, temporalment. Ho ha recomanat el Govern i ho estan aplicant nombroses empreses i institucions, des de companyies amb seu a la capital amb una elevada quantitat d'empleats de la regió fins a diverses universitats amb alumnes matriculats procedents d'arreu. La raó és la complicada situació que està travessant el territori pel que fa al transport, tant públic com privat.
Les precipitacions en forma de neu i pluja que han caigut sobre bona part del país han desencadenat despreniments de pedres, esllavissades i altres incidències. La població ha hagut d'afrontar la interrupció, primer, i les restriccions, després, del servei de Rodalies Catalunya per l'accident mortal d'un tren de la línia de Manresa a Gelida, a l'Alt Penedès. També cues a múltiples carreteres i talls parcials, com a l'autopista AP-7, a Martorell.
Els combois dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i les línies d'autobusos han anat acumulant uns retards que han angoixat la ciutadania i han posat en perill el funcionament normal de l'economia, l'educació, la sanitat... Per aquesta raó, les autoritats, després d'escoltar les previsions sobre mobilitat dels experts del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), ja van aconsellar la setmana passada que es valorés l'opció del teletreball. Aquest mateix matí, el Govern ha activat el decret de teletreball per minimitzar la mobilitat després d'una altra reunió de seguiment.
La directora general de Relacions Laborals de la Generalitat, Núria Gilgado, va assegurar dijous que les absències laborals que es produeixin perquè el personal no pot arribar al lloc pels problemes de Rodalies són retribuïbles i no recuperables. D'aquesta manera, Gilgado contradeia organitzacions patronals com Pimec, el secretari general de la qual, Josep Ginesta, havia afirmat que els permisos demanats per aquest motiu no havien de ser pagats. El sindicat Unió General de Treballadors (UGT) considerava el contrari.
