CaixaBank es converteix en la primera entitat financera a certificar el seu model d'Acció Social amb AENOR
L'auditoria externa de l'entitat avala les iniciatives d'acció social del banc a través de fets mesurables que posen de manifest l'impacte directe en col·lectius en situació de vulnerabilitat i en el desenvolupament dels nuclis de població
Regió7
CaixaBank s'ha convertit en la primera entitat financera a certificar el seu model d'Acció Social amb AENOR. En una nota, l'entitat bancària asegura que aquesta distinció confirma que les iniciatives d'acció social del banc són "compromisos mesurables i auditats que impacten directament en col·lectius en situació de vulnerabilitat i en el desenvolupament dels nuclis de població".
AENOR ha auditat els compromisos que CaixaBank assumeix en el seu Informe anual d’Acció Social amb els serveis centrals d'Acció Social de l'entitat financera i amb les seves tres àrees clau, "contrastant com es trasllada la seva estratègia social a l'activitat de negoci a tot el territori, així com a la societat en general". Per a això, diuen, s'han realitzat entrevistes a entitats socials amb les quals col·labora el banc i als responsables d'Acció Social de diverses Direccions Territorials, assegurant que els compromisos s'implementen "amb immediatesa i rigor", puntualitzen en l'escrit.
Entre els punts forts que avalen aquest reconeixement, assenyalen, es troben "l’especialització de l’equip dedicat a l’Acció Social, així com una estructura professionalitzada i propera, diferenciada per la seva capil·laritat i la seva integració a la xarxa comercial". Basant-se en el full de ruta de l'entitat financera, els auditors han verificat que es compleixen "els compromisos en cadascuna de les àrees en les quals Acció Social CaixaBank desenvolupa la seva activitat", expliquen a la nota.
AENOR ha avaluat que el banc treballa "per garantir que totes les persones tinguin accés a una atenció financera segura i adaptada a les seves necessitats, així com la capacitat de resposta de l'organització i l'adaptació de solucions financeres per a col·lectius en situació de vulnerabilitat", remarquen.
Destaca especialment "la ferma aposta de CaixaBank per l'accessibilitat i l'eliminació de barreres d'exclusió financera, i la proposta de valor específica per a entitats socials, com la seva plataforma gratuïta de captació de donatius", posen èmfasi a l'escrit.
AENOR ha auditat "l'efectivitat dels programes d'acompanyament i mentoria, així com el desplegament de tallers d'educació financera i resposta a emergències humanitàries garantint que els voluntaris es mobilitzen de forma proactiva per prestar servei a la societat no només en circumstàncies excepcionals", afirmen.
AENOR també ha contrastat "la capacitat de les oficines per detectar necessitats de proximitat a les seves zones d'actuació. S'ha avaluat la ràpida col·laboració davant necessitats socials i el seguiment continu dels projectes en àmbits com la discapacitat, la vulnerabilitat infantil i la formació en valors dels joves", ennumera.
Reconeixement internacional
Així mateix, CaixaBank ha estat guardonada per la revista estatunidenca Global Finance pel seu compromís amb la societat i la inclusió social. En aquesta última edició dels Sustainable Finance Awards, l'entitat financera ha destacat a escala mundial en rebre el premi al 'Millor Banc pel seu Suport a la Societat', per tercer any consecutiu.
A més, dins d'Europa Occidental, l'entitat financera ha estat reconeguda amb el guardó de 'Millor Banc en Bons Socials', per segon any consecutiu, i com a 'Millor Banc per a Bons Sostenibles'.
Els Sustainable Finance Awards de Global Finance, que celebren enguany la seva sisena edició, reconeixen les entitats líders en finançament sostenible que impulsen iniciatives destinades a mitigar els impactes negatius del canvi climàtic i ajudar a construir un futur més sostenible per a la humanitat.
Sobre l'Acció Social de CaixaBank
CaixaBank és una entitat amb una vocació profundament social, a més d'un referent en banca socialment responsable. La seva actitud de servei envers els seus clients i tota la societat en general es veu reflectida en l’impuls de programes d’acció social i en el foment del voluntariat, com a via per donar resposta als reptes que demanda la societat.
Des d'Acció Social CaixaBank es promouen iniciatives, activitats i campanyes solidàries, algunes en col·laboració amb la Fundació "la Caixa".
Gràcies a la seva presència a tot el territori, la seva xarxa d'oficines, la més gran d'Espanya, pot detectar les necessitats locals i ajudar des de la proximitat, així com donar suport a la Fundació "la Caixa" en la canalització de les ajudes econòmiques a les entitats socials. A més, a través de l'activitat financera, l'entitat ofereix serveis i solucions per a tota mena de persones.
D'altra banda, l'actuació responsable de CaixaBank ha estat reconeguda pels principals organismes internacionals. El Dow Jones Sustainability Index la situa entre els millors bancs mundials en termes de sostenibilitat i l'organització internacional CDP la inclou com a empresa líder contra el canvi climàtic.
