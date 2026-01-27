Busos, informadors i peatge de la C-32
La factura del Govern per la crisi de Rodalies ja ascendeix a 5,2 milions d’euros, que reclamaran al Ministeri de Transports
La consellera de Territori adverteix que la prioritat en aquest moment és recuperar la normalitat i que més endavant ja establiran com cobrar la despesa extra
El Govern promet que dilluns Rodalies funcionarà «amb normalitat» i admet que falla en la informació als usuaris
Cristina Buesa
La factura de la crisi de Rodalies, més enllà de la política, suma cada dia noves despeses. Fins aquest dimarts, la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica porta desemborsats com a mínim 5,2 milions d’euros, tal com ha revelat la seva màxima responsable, Sílvia Paneque. Es tracta dels contractes d’urgència que s’han hagut de fer per als informadors a les estacions ferroviàries, també del reforç del transport de bus i de l’aixecament de les barreres de peatge de la C-32.
No obstant, el Govern pretén que qui pagui aquestes despeses sigui el Ministeri de Transports. Paneque, sempre conciliadora, ha assegurat que la seva prioritat ara mateix és «recuperar la normalitat», que ha fixat en dilluns de la setmana que ve. Però des del fatídic dimarts, quan va perdre la vida un maquinista en pràctiques a Gelida, la factura a Territori per minimitzar les conseqüències d’aquesta crisi ferroviària no deixen d’augmentar.
600.000 euros diaris del peatge
La consellera ha quantificat en un milió d’euros el reforç dels serveis de bus interurbà que s’han posat en marxa des de la setmana passada. No obstant, aquesta xifra augmentarà perquè s’han anat ampliant les rutes. Quant als informadors, encara no ha pogut concretar la dada del desplegament de personal a les instal·lacions de Rodalies de tot el país, que han anat augmentant dia a dia al constatar que la comunicació amb els viatgers no era la desitjable.
La quantitat més voluminosa i la que sí que té un nombre conegut és l’obertura del peatge de l’autopista del Garraf, que costa 600.000 euros al dia. Si es té en compte que la C-32 està sense peatges des del dimecres 21 de gener, per a així desviar el trànsit pel tall de l’AP-7 pel mal estat del mur que suportava un viaducte de l’autopista, només fins aquest dimarts la suma ascendeix a 4,2 milions d’euros (set dies).
Sense final a la vista
Caldrà veure en primer lloc quan es reobrirà l’AP-7 i, per tant, quants dies més s’haurà de continuar pagant aquesta xifra diària. També caldrà sumar-hi els cinc dies, com a mínim fins dilluns, que és quan Paneque aspira a recuperar la normalitat ferroviària. I també saber quants dies més seran necessaris els busos com a transport alternatiu, fins que Adif doni per acabats els treballs en la infraestructurai Renfe i la Generalitat creguin que estan a punt per reobrir-se.
