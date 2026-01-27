El nou pla de Rodalies incrementa els recursos a manteniment de la infraestructura en 1.200 milions fins als 2.243
El document preveu un setè programa de vies d'estacionament i tallers valorat en 637 milions
ACN - Jordi Bataller i Blanca Blay
L'actualització del pla de Rodalies 2020-2030 s'ha presentat aquest dimarts i eleva la inversió fins als 8.037 milions d'euros, un 26% més i 1.691 milions extra respecte al pla vigent. El nou pla incrementa substancialment els recursos del programa de reposició d'actius i manteniment de la infraestructura en 1.200 milions fins als 2.243 (s'hi destinaven 1.018 milions originalment) i incorpora un setè programa nou de vies d'estacionament i de tallers valorat en 637 milions, per afrontar l'increment de la flota en 53 nous trens.
"Som conscients que el pla no solucionarà els problemes d'un dia per l'altre. Però és una aposta clara per Rodalies i representa un canvi de ritme colossal", ha afirmat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
"Cal més manteniment, més modernització i més transparència a Rodalies. És absolutament crucial fer un pas endavant i una aposta clara en aquesta direcció", ha continuat Paneque, que ha agraït també que el Ministeri de Transports "vagi en la mateixa direcció" i "pensi el mateix". "Es tracta d'una actualització imprescindible d'un pla per a Rodalies. Un sistema ferroviari que ha demostrat les seves febleses en els darrers anys, arrossega dècades de desinversió i no ha estat a l'altura", ha reconegut la titular de Territori, que ha estat acompanyada pel secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. "El pla és una resposta concreta i ambiciosa per a Rodalies i demostra el salt endavant que es vol fer. Estem corrent allò que no s'havia caminat en anys anteriors", ha puntualitzat Paneque.
Santano: "Les millores s'han de demostrar en fets"
"No estem en la situació desitjada, però hi ha voluntat política clara", ha reiterat la consellera de Territori. Per la seva banda, Santano ha evitat fer una "autocrítica clara" del caos de Rodalies dels últims dies i ha defensat que l'actualització del pla era necessària. "Si hem de demanar disculpes per ampliar en 1.800 milions d'euros el pla, ho farem", ha comentat el secretari d'Estat de Transports, que ha afirmat que s'ha "redefinit" i "reforçat" el pla de Rodalies arran de la crisi d'aquesta setmana. Sobre quan es podrà tornar a confiar en Rodalies, Santano no s'ha mullat clarament, però ha apostat perquè "es demostri amb fets". "De la meva boca no en sortirà cap petició de confiança en el sistema que no vagi acompanyada d'actuacions i fets", ha avisat el secretari d'Estat de Transports.
"Jo confio que aquestes inversions a mesura que avancin millorin Rodalies i es demostri que tot el que s'ha viscut és passat i quedi en el record", ha reblat Santano.
1.340 milions en mantenir i modernitzar la infraestructura de Rodalies
El nou pla de Rodalies posa sobre la taula una inversió de més de 1.340 milions d'euros en el període 2026-2030 en mantenir i modernitzar la infraestructura. De fet, incorpora un total de 287 noves actuacions encaminades a garantir "les condicions òptimes de la infraestructura", des de túnels, vies, trinxeres, ponts, viaductes, terraplens i talussos fins a sistemes de seguretat, telecomunicacions i energia. Destaquen actuacions en infraestructura per valor de 284 milions (25 actuacions en ponts i 11 en túnels); 158 milions en instal·lacions de seguretat; 115 milions en actuacions en via; 225 milions en actuacions d'energia; 43 milions en actuacions a passos a nivell; i 444 milions en millora de les instal·lacions de Protecció Civil i seguretat en túnels.
"Un segon objectiu implica donar més qualitat en el servei en l'àmbit de la informació i l'atenció als usuaris amb millora del temps real, la comunicació de les incidències i l'accessibilitat a les estacions", ha enumerat la consellera de Territori. Per al període 2026-2030 es preveu una inversió de 25 milions d'euros en millorar la informació a les estacions i de 740 milions d'euros en modernitzar, remodelar i construir noves estacions, entre els quals 132 milions per a Sants, 76 milions per a l'estació Intermodal del Camp de Tarragona i 14 milions per a l'estació del Circuit de Catalunya-Montmeló. "I un tercer objectiu exigeix millorar la capacitat del sistema, afavorir la seva integració urbana i la construcció de vies d'estacionament i tallers", ha reflexionat en veu alta Paneque.
De fet, es tracta de l'altra gran inversió d'aquesta actualització del pla de Rodalies, amb prop de 517 milions d'euros per noves vies d'estacionament a Granollers, Mataró, Sant Celoni, Maçanet-Massanes, Sant Vicenç de Calders, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, l'estació de França, la Garriga i Martorell. A banda, de dues estacions tècniques al Prat de Llobregat i Terrassa-Can Boada. En paral·lel, es destinaran 120 milions d'euros per modernitzar o edificar nous tallers a Ripoll, Granollers Centre, Manresa, Sant Vicenç de Calders, Vilanova i la Geltrú i Mataró. "Amb aquest pla s'atenen qüestions fonamentals per aconseguir les Rodalies que els catalans mereixen", ha manifestat la consellera de Territori.
Carmona assumeix provisionalment la direcció de Rodalies
Sobre el buit de poder a Rodalies, després de la destitució del director operatiu -Josep Enric Garcia Alemany-, Paneque ha precisat que l'actual portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha assumit les funcions provisionalment. "En els pròxims dies buscarem el perfil adequat amb l'operadora Renfe. Ara, el Govern està concentrat a normalitzar el sistema i després parlarem d'altres qüestions", ha finalitzat Paneque.
