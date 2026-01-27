Les plataformes d'usuaris de tren convoquen una manifestació el 7 de febrer a Barcelona per denunciar el caos ferroviari
Denuncien la desinversió, però també la "disbauxa, el perjudici i la desinformació que han regnat aquests darrers dies"
Les diferents plataformes d'usuaris del tren a Catalunya ha convocat una manifestació per al pròxim 7 de febrer a Barcelona per denunciar la "desinversió sistemàtica" en infraestructures ferroviàries i la "mala governança del sistema" per part d'Adif, Renfe i els respectius governs.
Segons Lluís Carrasco, representant de la Plataforma d'Usuaris del Transport Públic del Baix Llobregat, la convocatòria d'una protesta és per un fer "acte de queixa i un acte d'exigència perquè les coses funcionin ja. Volem un servei que inverteixin, que facin les coses que han de fer i que es deixin de discutir políticament i que sobretot arreglin la xarxa de Rodalies, que és el que necessitem els treballadors".
Els usuaris, "estem molt emprenyats, molt emprenyats. Amb les empreses que no han fet les coses com havien de fer-les, i sobretot amb les administracions, que no han fet la inversió, en aquest cas, a infraestructures. Hi ha problemes a les vies que fan que els trens vagin malament, i aquests problemes venen de més de 20 anys de desinversió, de no posar i fer les tasques que han de fer de manteniment ben fetes.
Però a banda de la desinversió, des del dia de l'accident de Gelida, la "disbauxa, el perjudici i la desinformació han estat la tònica dominant. Ara deien una cosa, després es feia una altra. Ha estat una situació realment greu, sobretot de desinformació, perquè si la xarxa està malament, evidentment el que no volem és que circulin uns trens amb els quals hi hagi un risc d'accident pels dos barris i pels treballadors del tren".
La manifestació està prevista per dissabte 7 de febrer a les 17.00 hores. S'iniciarà a l'estació de França i acabarà a la Plaça Sant Jaume. Les plataformes diuen que estan treballant per aconseguir adhesions d'altres entitats de la societat civil. De fet, els sindicats ja s'han sumat a la iniciativa que han emprès unes 10 plataformes d'usuaris, i es treballa per a poder tenir moltes més adhesions.
