Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Maquinista de l'R4Fotomultes a ManresaNevada al PirineuDesnonament a MoiàConvent de caputxinesBaxi Manresa
instagramlinkedin

El programa ONA Activa’t a Martorell ha fomentat en dos anys l’ocupació de vint-i-set persones en situació de vulnerabilitat al municipi

Aquest programa d’acció social, fruit de l’aliança entre la Creu Roja, l’Ajuntament de Martorell i Veolia, ha estat dotat en els seus dos primers anys més de 38.000 €

Membres de la Creu Roja, de l'Ajuntament de Martorell i de Veolia, en la jornada de valoració del desplegament del programa ONA Activa't a Martorell.

Membres de la Creu Roja, de l'Ajuntament de Martorell i de Veolia, en la jornada de valoració del desplegament del programa ONA Activa't a Martorell. / Veolia

Regió7

Martorell

El programa ONA Activa’t – Ocupació, Necessitats bàsiques i Acompanyament ha propiciat l’activació laboral de vint-i-set persones beneficiàries del fons de solidaritat i de la tarifa social de l’aigua de Martorell, gràcies a les oportunitats i accions generades des del seu desplegament ara fa dos anys. Fruit de l’aliança entre l’Ajuntament de Martorell, la Creu Roja i Veolia, aquesta iniciativa té com a objectiu principal impulsar l’ocupació i oferir un acompanyament integral a persones en situació de vulnerabilitat en la recerca d’una feina de qualitat. Alhora, també ha potenciat les competències personals i laborals de les persones participants mitjançant un model d’intervenció completa i personalitzada, amb una inversió de més de 38.000 €.

ONA Activa’t ha propiciat un augment significatiu de l’activació laboral entre les persones participants. Totes elles, majoritàriament d’entre 46 i 66 anys, han reforçat el seu enfocament en el treball per competències. Aquesta tasca, en col·laboració amb els Serveis Socials, ha facilitat l’activació de vint-i-set persones, que han realitzat formacions bàsiques i també formacions tècniques. A més, 7 persones estan treballant actualment. La tipologia de contractació és variada, tot i que predomina la temporal a jornada completa. Els sectors amb més insercions laborals estan relacionats amb el comerç, l’educació, el magatzem i la logística.

Durant l’execució del programa, els participants han experimentat un avenç en les condicions laborals, ja que han accedit a contractes a jornada completa, fet que ha contribuït a millorar els ingressos familiars. El programa ha posat èmfasi en la formació tècnica per als sectors predominants a la zona, així com en la millora de competències lingüístiques, l’autoconeixement i l’apoderament, promovent una major preparació per al mercat laboral.

El programa ONA Activa’t va arrencar l’octubre del 2023 amb la selecció de les persones participants i amb l’organització de les primeres sessions per definir de forma individualitzada els objectius a curt i llarg termini. Seguidament, s’han celebrat tallers grupals, amb especial èmfasi en les competències lingüístiques, així com tallers d’empoderament per construir vincles i reforçar l’autoconfiança. Així mateix, el programa s’ha centrat en les formacions professionals i en tallers de recerca activa de feina.

L’enfocament del programa ha permès una intervenció adaptada a cada participant i els ha proporcionat les competències i coneixements necessaris per accedir a noves oportunitats laborals. A més de la formació, també s’ha ofert suport econòmic per cobrir les necessitats bàsiques de les famílies.

L’èxit del programa al municipi evidencia que, amb una combinació de recursos, formació i suport, aquests projectes poden contribuir de manera significativa a la inclusió social i a la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, ONA Activa’t destaca com una eina clau per reduir barreres i oferir noves oportunitats, amb impactes positius en el benestar material i emocional de les persones participants.

Així s’ha exposat en la sessió de treball de valoració del segon any de desplegament, celebrada a El Círcol de l’Ajuntament. En aquesta trobada hi han participat representants de les entitats impulsores i del consistori, com Robert Mate, responsable provincial de l’àrea d’Ocupació de la Creu Roja a la demarcació de Barcelona, acompanyat de Griselda Sanahuja, referent tècnica de la Creu Roja al Baix Llobregat Nord. Per part del consistori, hi han assistit Cristina Dalmau, regidora de Benestar Social i Mitjans de Comunicació, i com a representants de Veolia, Jordi Lacruz, director al Vallès Occidental i Baix Llobregat, Elisabet Farga, responsable d’Acció Social, i Ramon Martínez, responsable de Relacions Estratègiques amb Clients.

D’una prova pilot d’àmbit metropolità a un programa d’abast territorial

El programa social ONA va néixer el 2020 arran de dades de la Creu Roja que mostraven una alta prevalença de pobresa recurrent (45 %) i d’atur (74 %) entre les persones ateses a l’àrea metropolitana de Barcelona, així com un augment de persones vulnerables amb bonificacions en la factura de l’aigua. Per revertir aquesta situació, la Creu Roja, Aigües de Barcelona i Tàndem Social, com a assessora de la iniciativa, van crear una aliança estratègica i van llançar una prova pilot del programa a Barcelona.

Notícies relacionades

Els resultats positius del pilot (2020–2021) han permès l’ampliació progressiva del programa a diversos municipis de l’àrea metropolitana, com Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, L’Hospitalet, Cornellà i Sant Joan Despí, així com a altres municipis de Catalunya. Concretament, Constantí, Salou, Vila-seca i Rubí han comptat amb el programa durant el 2024, i la seva implantació ha continuat durant el 2025. Al final del 2025, el programa ha superat els 1.000 participants des de la seva posada en marxa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
  2. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  3. Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
  4. La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
  5. Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
  6. La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
  7. Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
  8. Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats

El programa ONA Activa’t a Martorell ha fomentat en dos anys l’ocupació de vint-i-set persones en situació de vulnerabilitat al municipi

El programa ONA Activa’t a Martorell ha fomentat en dos anys l’ocupació de vint-i-set persones en situació de vulnerabilitat al municipi

La factura del Govern per la crisi de Rodalies ja ascendeix a 5,2 milions d’euros, que reclamaran al Ministeri de Transports

La factura del Govern per la crisi de Rodalies ja ascendeix a 5,2 milions d’euros, que reclamaran al Ministeri de Transports

S'enfronta a 14 anys de presó per agressió sexual i maltractaments a la seva parella a Manresa

S'enfronta a 14 anys de presó per agressió sexual i maltractaments a la seva parella a Manresa

CaixaBank es converteix en la primera entitat financera a certificar el seu model d'Acció Social amb AENOR

CaixaBank es converteix en la primera entitat financera a certificar el seu model d'Acció Social amb AENOR

La PAHC Bages exigeix una solució habitacional urgent per a un infant amb paràlisi cerebral i la seva família

La PAHC Bages exigeix una solució habitacional urgent per a un infant amb paràlisi cerebral i la seva família

Afectats per la crisi a l'R4 i RL4, a Manresa: "M'he demanat dies de festa perquè no arribava a la feina"

Afectats per la crisi a l'R4 i RL4, a Manresa: "M'he demanat dies de festa perquè no arribava a la feina"

Tres pastisseries de la regió central reben el premi Fava d’Or

Tres pastisseries de la regió central reben el premi Fava d’Or

Un ferit lleu en un accident a Piera en bolcar un petit camió

Un ferit lleu en un accident a Piera en bolcar un petit camió
Tracking Pixel Contents