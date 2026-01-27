El programa ONA Activa’t a Martorell ha fomentat en dos anys l’ocupació de vint-i-set persones en situació de vulnerabilitat al municipi
Aquest programa d’acció social, fruit de l’aliança entre la Creu Roja, l’Ajuntament de Martorell i Veolia, ha estat dotat en els seus dos primers anys més de 38.000 €
El programa ONA Activa’t – Ocupació, Necessitats bàsiques i Acompanyament ha propiciat l’activació laboral de vint-i-set persones beneficiàries del fons de solidaritat i de la tarifa social de l’aigua de Martorell, gràcies a les oportunitats i accions generades des del seu desplegament ara fa dos anys. Fruit de l’aliança entre l’Ajuntament de Martorell, la Creu Roja i Veolia, aquesta iniciativa té com a objectiu principal impulsar l’ocupació i oferir un acompanyament integral a persones en situació de vulnerabilitat en la recerca d’una feina de qualitat. Alhora, també ha potenciat les competències personals i laborals de les persones participants mitjançant un model d’intervenció completa i personalitzada, amb una inversió de més de 38.000 €.
ONA Activa’t ha propiciat un augment significatiu de l’activació laboral entre les persones participants. Totes elles, majoritàriament d’entre 46 i 66 anys, han reforçat el seu enfocament en el treball per competències. Aquesta tasca, en col·laboració amb els Serveis Socials, ha facilitat l’activació de vint-i-set persones, que han realitzat formacions bàsiques i també formacions tècniques. A més, 7 persones estan treballant actualment. La tipologia de contractació és variada, tot i que predomina la temporal a jornada completa. Els sectors amb més insercions laborals estan relacionats amb el comerç, l’educació, el magatzem i la logística.
Durant l’execució del programa, els participants han experimentat un avenç en les condicions laborals, ja que han accedit a contractes a jornada completa, fet que ha contribuït a millorar els ingressos familiars. El programa ha posat èmfasi en la formació tècnica per als sectors predominants a la zona, així com en la millora de competències lingüístiques, l’autoconeixement i l’apoderament, promovent una major preparació per al mercat laboral.
El programa ONA Activa’t va arrencar l’octubre del 2023 amb la selecció de les persones participants i amb l’organització de les primeres sessions per definir de forma individualitzada els objectius a curt i llarg termini. Seguidament, s’han celebrat tallers grupals, amb especial èmfasi en les competències lingüístiques, així com tallers d’empoderament per construir vincles i reforçar l’autoconfiança. Així mateix, el programa s’ha centrat en les formacions professionals i en tallers de recerca activa de feina.
L’enfocament del programa ha permès una intervenció adaptada a cada participant i els ha proporcionat les competències i coneixements necessaris per accedir a noves oportunitats laborals. A més de la formació, també s’ha ofert suport econòmic per cobrir les necessitats bàsiques de les famílies.
L’èxit del programa al municipi evidencia que, amb una combinació de recursos, formació i suport, aquests projectes poden contribuir de manera significativa a la inclusió social i a la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, ONA Activa’t destaca com una eina clau per reduir barreres i oferir noves oportunitats, amb impactes positius en el benestar material i emocional de les persones participants.
Així s’ha exposat en la sessió de treball de valoració del segon any de desplegament, celebrada a El Círcol de l’Ajuntament. En aquesta trobada hi han participat representants de les entitats impulsores i del consistori, com Robert Mate, responsable provincial de l’àrea d’Ocupació de la Creu Roja a la demarcació de Barcelona, acompanyat de Griselda Sanahuja, referent tècnica de la Creu Roja al Baix Llobregat Nord. Per part del consistori, hi han assistit Cristina Dalmau, regidora de Benestar Social i Mitjans de Comunicació, i com a representants de Veolia, Jordi Lacruz, director al Vallès Occidental i Baix Llobregat, Elisabet Farga, responsable d’Acció Social, i Ramon Martínez, responsable de Relacions Estratègiques amb Clients.
D’una prova pilot d’àmbit metropolità a un programa d’abast territorial
El programa social ONA va néixer el 2020 arran de dades de la Creu Roja que mostraven una alta prevalença de pobresa recurrent (45 %) i d’atur (74 %) entre les persones ateses a l’àrea metropolitana de Barcelona, així com un augment de persones vulnerables amb bonificacions en la factura de l’aigua. Per revertir aquesta situació, la Creu Roja, Aigües de Barcelona i Tàndem Social, com a assessora de la iniciativa, van crear una aliança estratègica i van llançar una prova pilot del programa a Barcelona.
Els resultats positius del pilot (2020–2021) han permès l’ampliació progressiva del programa a diversos municipis de l’àrea metropolitana, com Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, L’Hospitalet, Cornellà i Sant Joan Despí, així com a altres municipis de Catalunya. Concretament, Constantí, Salou, Vila-seca i Rubí han comptat amb el programa durant el 2024, i la seva implantació ha continuat durant el 2025. Al final del 2025, el programa ha superat els 1.000 participants des de la seva posada en marxa.
