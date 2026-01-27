Rodalies arrenca dimarts amb una "raonable normalitat" dins del servei previst en marxa
Mentre duren les obres de reparació de la infraestructura, Renfe té 10 plans alternatius amb 146 busos
ACN
Rodalies ha arrencat aquest dimarts amb el servei reduït previst, amb trens i busos programats en marxa. "El servei s'està prestant amb una raonable normalitat, dins del que estava previst", ha afirmat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, en declaracions als mitjans des de l'estació de Sants. Mentre duren les obres de reparació de la infraestructura, Renfe té vigents 10 plans alternatius de transports que inclouen la mobilització de 146 busos i 700 informadors i ja es pot viatjar amb els abonaments gratuïts. "Seguim treballant amb els tècnics d'Adif per seguir reobrint trams", ha dit Carmona. Molts viatgers que s'acosten a primera hora a les estacions ho fan, però, amb plans B previstos.
Aquest dilluns, la crisi va comportar la destitució del director operatiu de Rodalies i del responsable de manteniment d'Adif.
"Hi ha diversos trams en carretera i altres en oferta ferroviària", ha recordat Carmona. El portaveu de Renfe ha dit que volen "recuperar la confiança dels viatgers en un servei essencial" com més aviat millor.
Sobre l'abonament de gratuïtat, que des d'aquest dimarts ja es pot aconseguir a les estacions, Carmona ha indicat que "no hi ha cap problema perquè el viatger es desplaci amb gratuïtat".
Previsió de servei
Mentre continuen els treballs de reparació de la infraestructura, aquest dimarts l'R1 ofereix circulació en tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar. Entre Arenys i Maçanet-Massanes es fa servei alternatiu per carretera.
A l'R2 Nord i l'R2 Sud es preveu que tota la circulació es faci en tren, mentre que a l'R3 es manté el servei alternatiu per carretera dissenyat per l'obra de bifurcació de la línia.
A l'R4, entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d'Anoia es el servei està previst en tren, entre Sant Sadurní i Martorell Central, per carretera, entre Martorell Central i Terrassa-Estació del Nord servei en tren i entre Terrassa-Estació del Nord i Manresa, servei alternatiu per carretera.
A l'R7, es fa servei alternatiu per carretera derivat de les obres programades a Montcada Bifurcació.
A l'R8, hi ha servei alternatiu per carretera entre Martorell i Mollet Sant Fost on els viatgers poden continuar en els trens de l'R2Nord.
A l'R11, s'ha recuperat un tram en tren respecte del que estava previst aquest dilluns i el servei s'està prestant aquest matí en autobús entre Caldes de Malavella i Girona, en tren entre Girona i Figueres, i es torna a fer amb autobús entre Figueres i Portbou.
A l'RG1, entre Barcelona i Arenys estan previstos els trens, entre Arenys i Maçanet hi ha busos, el tram Maçanet-Arens es cobreix amb els trens de l'R11 i entre Caldes de Malavella i Portbou es torna a fer per carretera.
L'RL3 no té alteracions, i es fa el servei en tren, mentre que a l'RL4, el tram Lleida-Cervera és en tren i el tram Cervera-Terrassa en autobús.
Pel que fa als Regionals, a l'R13 i l'R14 el tram Lleida-Vinaixa es farà en tren. El tram Vinaixa-Sant Vicenç de Calders de l'R13 i el tram Vinaixa-Reus de l'R14 estan previstos amb autobusos.
A l'R15, el tram Reus-Barcelona es fa en tren i el de Reus a Riba-roja d'Ebre passant per Móra la Nova s'ha de cobrir amb autobús.
L'R16, l'R17 i l'RT2 ofereixen servei en tren i l'RT1 per carretera.
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats
- Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats
- Una persona resulta ferida crítica en un accident a l'Eix Transversal a Artés