Dades de l’INE
La taxa d’atur a Catalunya se situa en el 8,24% en el quart trimestre del 2025
El nombre d’ocupats a Catalunya arriba als 3,91 milions, fet que suposa un lleu descens del 0,94% respecte al trimestre anterior
La taxa d’atur cau per sota del 10% per primera vegada des del 2008
Regió7
L’atur va baixar en 900 persones en el quart trimestre del 2025 a Catalunya respecte al trimestre anterior (-0,26%) i la taxa d’atur es va situar en el 8,24%, davant el 8,18% del trimestre anterior, fins als 351.200 aturats, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA)publicada aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Amb això, Catalunya és la dotzena comunitat autònoma on el descens va ser més pronunciat en xifres absolutes entre l’octubre i el desembre.
Respecte al mateix període de l’any anterior, el nombre d’aturats a Catalunya va registrar una pujada relativa del 6,65 %, amb 21.900 persones més.
El nombre d’ocupats a Catalunya va arribar als 3,91 milions, cosa que representa una caiguda del 0,94% en termes intertrimestrals i un repunt de l’1,49% si es compara amb el mateix període del 2024, amb 57.300 ocupats més que un any enrere. Els inactius van augmentar fins al mes de desembre fins als 2,68 milions, respecte als 2,61 milions que hi havia al setembre.
A Catalunya, la població de més de 16 anys és de 6,95 milions de persones, als quals cal restar-hi els actius, que en són 4,26 milions, per obtenir la xifra d’inactius.
