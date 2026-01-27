Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
R4Fotomultes a ManresaEpisodi de neu i ventFuita a PuigcerdàConvent de caputxinesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Dades de l’INE

La taxa d’atur a Catalunya se situa en el 8,24% en el quart trimestre del 2025

El nombre d’ocupats a Catalunya arriba als 3,91 milions, fet que suposa un lleu descens del 0,94% respecte al trimestre anterior

La taxa d’atur cau per sota del 10% per primera vegada des del 2008

Una oficina del SEPE a Barcelona.

Una oficina del SEPE a Barcelona. / Ferran Nadeu

Regió7

Barcelona

L’atur va baixar en 900 persones en el quart trimestre del 2025 a Catalunya respecte al trimestre anterior (-0,26%) i la taxa d’atur es va situar en el 8,24%, davant el 8,18% del trimestre anterior, fins als 351.200 aturats, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA)publicada aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Amb això, Catalunya és la dotzena comunitat autònoma on el descens va ser més pronunciat en xifres absolutes entre l’octubre i el desembre.

Respecte al mateix període de l’any anterior, el nombre d’aturats a Catalunya va registrar una pujada relativa del 6,65 %, amb 21.900 persones més.

El nombre d’ocupats a Catalunya va arribar als 3,91 milions, cosa que representa una caiguda del 0,94% en termes intertrimestrals i un repunt de l’1,49% si es compara amb el mateix període del 2024, amb 57.300 ocupats més que un any enrere. Els inactius van augmentar fins al mes de desembre fins als 2,68 milions, respecte als 2,61 milions que hi havia al setembre.

Notícies relacionades

A Catalunya, la població de més de 16 anys és de 6,95 milions de persones, als quals cal restar-hi els actius, que en són 4,26 milions, per obtenir la xifra d’inactius.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
  2. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  3. Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
  4. Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
  5. Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
  6. Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats
  7. La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
  8. Un conductor de 19 anys, positiu en alcohol i drogues, presumpte autor de la mort d'un ciclista a Subirats

Moeve reduce un 21% la captación de agua dulce en sus parques industriales en España respecto a 2019

Moeve reduce un 21% la captación de agua dulce en sus parques industriales en España respecto a 2019

Un estudi demostra, per primera vegada, que una combinació de tres fàrmacs elimina tumors de pàncrees en models animals

Un estudi demostra, per primera vegada, que una combinació de tres fàrmacs elimina tumors de pàncrees en models animals

Asseguren que Michael Schumacher es comunica mitjançant parpelleigs: "Continua lluitant”

Asseguren que Michael Schumacher es comunica mitjançant parpelleigs: "Continua lluitant”

Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa "cada dos per tres pateix esllavissades"

Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa "cada dos per tres pateix esllavissades"

Joan García, premiat a la Festa de l’Esport Català: "En la vida i en l'esport cal buscar nous reptes"

Joan García, premiat a la Festa de l’Esport Català: "En la vida i en l'esport cal buscar nous reptes"

Les plataformes d'usuaris de tren convoquen una manifestació el 7 de febrer a Barcelona per denunciar el caos ferroviari

Les plataformes d'usuaris de tren convoquen una manifestació el 7 de febrer a Barcelona per denunciar el caos ferroviari

Els nous 'sèniors: se senten almenys 5 anys més joves, surten per conèixer gent i donen importància al sexe

Els nous 'sèniors: se senten almenys 5 anys més joves, surten per conèixer gent i donen importància al sexe

La mobilització veïnal evita el desnonament d’una mare amb tres fills a Moià

La mobilització veïnal evita el desnonament d’una mare amb tres fills a Moià
Tracking Pixel Contents