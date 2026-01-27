Tres pastisseries de la regió central reben el premi Fava d’Or
La manresana El Cigne es corona a la Catalunya central, la llivienca Gil al Pirineu i la igualadina Targarona en l’àmbit territorial del Garraf, Penedès i Anoia
Entre les cinquanta millors rebosteries del país, també han estat premiades amb el Fava de Cacau l’artesenca Pessics i la martorellenca Grau
La pastisseria manresana El Cigne, la llivienca Gil i la igualadina Targarona han estat premiades amb la Fava d’Or 2026 que les acredita com les millors rebosteries de la Catalunya central, el Pirineu i l’àmbit territorial del Garraf, Penedès i Anoia. L’acte de reconeixement va tenir el passat cap de setmana en la novena edició de la Mostra Internacional de Pastisseria a Sant Vicenç dels Horts. El certamen fa entrega dels Premis Fava de Cacau, que distingeixen les 50 millors pastisseries del país. Entre aquestes, també han rebut el guardó Pessics, d’Artés, i Grau, de Martorell.
La Fava d’Or correspon als premis especials dels Fava de Cacau que distingeix cadascun dels àmbits territorials de Catalunya. Així doncs, a part del Cigne, Gil i Targarona -les dues últimes han revalidat el títol de la passada edició- han estat premiats Morreig (Barcelona i comarques), Cal Jan (Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre), Tugues (Lleida i Ponent), i Tornés (zona de Girona).
Pel que fa a la resta de distincions especials, la pastisseria Magma BakweryLab (Barcelona) ha estat premiada com la pastisseria més innovadora, i Dolços Alemany 1912 (Amposta) ha rebut el guardó al valor històric més gran.
En l’edició d’enguany dels guardons Fava de Cacau ha desaparegut el premi al producte més singular, però ha sumat un nou premi, la Fava d’Or -el mateix nom que el que premia les set pastisseries dels àmbits territorials de Catalunya-, concedit a partir dels vots individuals de cada pastisseria inclosa en el llistat de les 50 millors de Catalunya. Hi ha hagut un triple empat: Morreig (Barcelona), Carrió (Barcelona) i L’Obrador (El Vendrell).
Els premis han estat escollits per un jurat coordinat per l'especialista Marc Balaguer, que està integrat per professorat de pastisseria, periodistes de gastronomia i pastissers i passtisseres que no disposen de cap establiment en propietat perquè exerceixen el seu ofici a restaurants, acadèmies i altres institucions.
La llista completa dels 50 establiments que han rebut la Fava de Cacau:
- L’Atelier (Barcelona)
- Baixas (Barcelona)
- Bubó (Barcelona)
- Carrió (Barcelona)
- Escribà (Barcelona)
- Faixat (Barcelona)
- Grau (Martorell)
- Hofmann (Barcelona)
- La Xicra (Terrassa)
- Madeleine by Ferrieres (Barcelona)
- Maurici Cot (Llinars del Vallès)
- Morreig (Barcelona)
- Ochiai (Barcelona)
- Sant Llehí (Sant Antoni de Vilamajor)
- Pessic (La Garriga)
- Rodellas (Sant Celoni)
- Magma Bakery Lab (Barcelona)
- Mateu Closa (Arenys de Munt)
- Uñó (Mataró)
- Bahía (L’Ampolla)
- Cal Jan (Torredembarra)
- Dolços Alemany 1912 (Amposta)
- Larrosa (Flix)
- Padreny (Reus)
- Peralta (Tortosa)
- Xocosave (Reus / Riudoms)
- Pastisseria Carme (Lleida)
- Terés (Lleida)
- Pastisseria Fa (Lleida)
- Tugues (Lleida)
- Vilà (Tàrrega)
- Atzavara (Tona)
- Bruguer (Vic)
- El Carme (Vic)
- El Cigne (Manresa)
- Pessics (Artés)
- El xocolater de Taradell (Taradell)
- Sans (La Bisbal d’Empordà)
- Ferrer (Olot)
- Gou (Palafrugell)
- La Menuda (Banyoles)
- La Postreria (Roses)
- Maison Marcel (Sant Feliu de Guíxols)
- LaSal (Banyoles)
- Tornés (Girona)
- Gil (Llívia)
- L’Obrador (El Vendrell)
- Targarona (Igualada)
- Rossana (Calafell)
- Parés (Vilafranca)
