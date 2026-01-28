Artés acollirà una activitat sobre cooperativisme i vi
L’Ateneu Cooperatiu organitza un acte on es repassaran vins històrics del Celler Cooperatiu de la vila bagenca
Regió7
L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central ha organitzat un acte sobre memòria històrica del cooperativisme al Celler Cooperatiu d’Artés, on es repassarà la història del celler a través de vins emblemàtics, amb la historiadora Mireia Vila, i es parlarà sobre el cooperativisme al Berguedà amb els historiadors Daniel Raya i Rosa Serra. Raya és l’autor del llibre ‘El cooperativisme al Berguedà: una història de l’economia social i solidària (1869-2025)’, en el qual també ha col·laborat Serra.
L’activitat, que vol recuperar i valorar la història del cooperativisme al territori, tindrà lloc diumenge 8 de febrer a les dotze del migdia a l’Espai Artium del celler cooperatiu artesenc. Amb el lema «vine a descobrir la memòria històrica del cooperativisme», l’Ateneu convida tothom a participar de l’activitat.
L’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central és un servei públic impulsat per la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya (XAC) que promou i enforteix l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme a les comarques del Bages, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, Osona, i el Solsonès.
Els seus serveis van destinats a persones i projectes que volen desenvolupar iniciatives socioeconòmiques transformadores, treballant de manera col·lectiva, democràtica i arrelada al territori, i contribuint així a la construcció d’una economia més justa, sostenible i cohesionada. Hi ha un total de 14 ateneus cooperatius a Catalunya, l’actuació dels quals s’emmarca en el Programa d’Economia Social de la Generalitat.
