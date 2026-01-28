El govern espanyol prohibeix les sancions als treballadors afectats pels problemes a Rodalies
El decret llei pels accidents d’Adamuz i Gelida obliga les companyies ferroviàries a facilitar justificants laborals
ACN
Madrid
El decret llei de mesures d’ajuda als afectats pels accidents ferroviaris d’Adamuz (Còrdova) i Gelida inclou accions per protegir les persones treballadores afectades pels incidents. «Les persones treballadores que no hagin pogut acudir presencialment al seu lloc de treball o iniciar la seva prestació laboral amb puntualitat com a conseqüència dels accidents ferroviaris (...) o de les alteracions del servei (...) no podran ser sancionades per l’empresa ni patir cap perjudici en la seva relació laboral», indica el text publicat al BOE aquest dimecres.
A més, s’obliga les companyies ferroviàries a facilitar justificants acreditatius de les incidències que hagin provocat alteracions en la prestació del servei.
