El nombre d’afectats per expedients de regulació d’ocupació al Bages es multiplica per cinc en un any
Va ser la comarca que el 2025 va experimentar un creixement més gran entre les superiors als 100.000 habitants
El Bages va tancar el 2025 amb un total de 682 persones afectades per expedients de regulació d’ocupació, segons les dades del departament d’Empresa i Treball. Això suposa 561 persones més afectades que un any abans, un increment percentual del 463%. La comarca va ser la que va experimentar una alça més notable entre les grans del país, de més de 100.000 habitants. Al conjunt de Catalunya, l’increment dels afectats per expedients el 2025 en relació al 2024 va ser del 21,41%, en passar dels 16.221 d’aquell any als 19.694 de l’any passat.
En nombre d’expedients, només va haver-n’hi un més d’un any a l’altre (de 12 a 13), però l’afectació va ser el 2025 molt més elevada que un any abans.
Del total d’expedients de regulació d’ocupació presentats al Bages al llarg del 2025, 5 van ser de suspensió de contracte i sis d’extinció. Quant al nomnbre d’afectats, dels 682, 500 ho van ser per suspensió de contracte, 52 per reducció de contracgte i 130 per extinció contractual. Aquesta última xifra gairebé dobla la de l’any anterior (74), però en la tipologia de suspensió de contracte el 2024 només es van registrar 19 afectats pels 500 del 2025.
Els 13 expedients registrats a la comarca van ser en empreses d’Artés (1), Cardona (1), Manresa (5), Sallent (1), Santpedor (1), Sant Fruitós de Bages (3) i Sant Vicenç de Castellet (1). A la capital de la comarca és on es van registrar més pesones afectades, amb un total de 498, només 24 de les quals per un expedient d’extinció de contracte. A Santpedor el nombre d’ERO per extinció va ser de 49; a Sant Fruitós, de 26; i a Cardona, de 19. En conjunt, a les comarques de l’àmbit de Regió7 es van presentar el 2025 25 expedients, que van tenir afectació sobre 851 treballadors. L’any anterior s’havien registrat a finals de desembre el mateix nombre d’expedients, però el d’afectats totals va ser de 464. A banda del Bages, el nombre d’afectats va experimentar increments al Berguedà (33,3%) i al Moianès (231%), mentre que va haver reduccions percentuals a l’Anoia (-70%, en passar de 318 a 95). A la Cerdanya, on el 2024 no hi havia registrat cap ERO, el 2025 van ser 2, amb 9 persones afectades.mentre que a l’Alt Urgell no se’n va registrar cap ni el 2024 ni el 2025.
Entre la resta de comarques grans de Catalunya, tret del Bages, la regulació d’ocupació va tenir especial incidència a Osona (amb un increment del 114,2% en persones afectades), al Segrià (+89,13%), el Vallès Occidental (+87,16%), el Baix Empordà (+69,23%), el Barcelonès (66,5%), la Selva (39%) i el Garraf (34,2%), totes per sobre de la mitjana nacional d’augment. Pel contrari, el nombre d’afectats es va retallar molt significativament al Tarragonès (-80%) i a l’Anoia (-70%). n
