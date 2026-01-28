La paràlisi ferroviària a Catalunya bloqueja el trànsit internacional del Port de Barcelona i deixa sense sortida 15.000 tones a Tarragona
El secretari d’Estat de Transports admet que és urgent actuar perquè les mercaderies puguin circular per l’impacte en la cadena logística, però no hi ha data de restabliment
Glòria Ayuso
El Govern espanyol actuarà d’emergència al túnel de Rubí perquè les mercaderies puguin circular “d’aquí a uns dies”. El trànsit ferroviari de mercaderies es troba completament bloquejat des de l’accident de dimarts passat a Gelida. D’una banda, una fissura al túnel de Rubí, per on passen trens de passatgers i de mercaderies, manté interromput el pas de convois cap a França. De l’altra, la interrupció de la R4 a Gelida impossibilita també la circulació cap a Tarragona, Saragossa i la resta de la Península. El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha admès aquest dimecres que és urgent actuar per les conseqüències que aquesta paràlisi està tenint sobre tota la cadena logística i de subministrament de les empreses. Tot i això, encara no hi ha data per al restabliment.
Els trens internacionals procedents d’Europa no poden entrar a Catalunya i s’estan acumulant a França, especialment a l’estació de Le Soler, a Perpinyà, com avançava aquest diari. L’espai es troba col·lapsat per l’acumulació de convois que no poden travessar la frontera. Tot plegat amenaça de generar greus problemes en les cadenes de producció que afecten de ple les fàbriques catalanes. No poden enviar el material ja produït ni rebre les matèries primeres, amb plantes industrials completament saturades.
Port de Barcelona
La paralització parcial del transport ferroviari de mercaderies està tenint un impacte directe als ports de Barcelona i Tarragona. El trànsit internacional, que suma 865 circulacions anuals (tres diàries), està completament aturat al Port de Barcelona per l’afectació al túnel de Rubí, cosa que suposa un bloqueig total de la connexió ferroviària directa del port amb Europa.
Les mercaderies cap a la Península (ample ibèric), que concentren la major part del trànsit ferroviari del port amb 6.740 circulacions anuals (22 diàries), funcionen de manera molt restringida arran de l’accident de Gelida. Els trens només poden circular per la via de la costa i exclusivament en horari nocturn, entre les 23.00 i les 6.00 h, cosa que redueix dràsticament la capacitat operativa diària, provoca acumulació de mercaderies i dificulta la planificació logística. L’ample mètric (FGC), que representa unes 3.478 circulacions anuals (11 diàries), és l’únic que funciona amb normalitat. El Port de Barcelona mou anualment 11.083 circulacions ferroviàries, l’equivalent a una mitjana de 35 trens diaris.
15.000 tones menys a Tarragona
Al Port de Tarragona, dimarts no es va produir cap circulació ferroviària de les set programades (tres sortides i quatre arribades). Els trens havien de transportar material siderúrgic, automòbils, contenidors i productes químics.
Aquest dimecres havien de sortir dos trens de cereals, un de productes siderúrgics i dos trens de contenidors i productes químics. Tots ells estan carregats dins del recinte portuari, a l’espera de poder operar. El port calcula que entre la setmana passada i l’actual s’han deixat de moure entre 12.000 i 15.000 tones.
El port de Tarragona mou principalment material siderúrgic (337.500 tones anuals) i cereals (238.000 tones anuals).
Connexió amb França
Segons dades del Túnel del Pertús, infraestructura clau que uneix França amb Catalunya tant per al trànsit de passatgers com per al de mercaderies, des del 21 de gener, l’endemà de l’accident de Gelida, només ha circulat un 26% del trànsit previst. Haurien d’haver circulat 83 trens de càrrega fins dimarts, però només ho han fet 22.
La gran majoria de trens de mercaderies cap a Europa passen pel túnel de Rubí. Adif ja va admetre dimarts que la situació és “complicada”, en “una infraestructura fonamental”, i que la “màxima prioritat” és que els trens puguin tornar a circular “amb la seguretat que correspon”, tot i que la responsable de la infraestructura encara no ha ofert terminis de resolució. Es dona la circumstància que l’agost passat Adif va licitar per 23,3 milions unes obres per millorar el túnel, que presentava “esquerdes sense tractar en trams sense reforç”, “humitats i filtracions” i “poc recobriment” en algunes zones.
Subscriu-te per seguir llegint
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa