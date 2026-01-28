Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Renfe expedeix 35.000 abonaments gratuïts de Rodalies i Regionals durant el primer dia que estan en funcionament

Els bitllets pretenen "facilitar la mobilitat" mentre es restableix la circulació habitual de trens

Un usuari sosté un abonament gratuït de Rodalies

Un usuari sosté un abonament gratuït de Rodalies / ACN

ACN

Barcelona

Renfe va expedir 35.000 abonaments gratuïts de Rodalies i Regionals aquest dimarts, el primer dia que van estar en funcionament. Són els bitllets que pretenen "facilitar la mobilitat" mentre es restableix la circulació habitual de trens. Segons explica la companyia, hi ha "molta gent" que té abonaments mensuals i trimestrals ja comprats, que tindran un mes més de durada després de la crisi ferroviària de l'última setmana.

L'abonament gratuït conté 10 viatges, no és nominatiu, és vàlid fins al 24 de febrer i es pot obtenir a les taquilles i màquines d'autovenda del nucli de Barcelona. El servei de Rodalies té uns 400.000 usuaris diaris.

