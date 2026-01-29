Acomiadaments a Amazon: la companyia diu que les retallades no afectaran llocs de feina a Espanya
La companyia nord-americana preveu fer fora 16.000 persones, amb una afectació "mínima" a Europa
ACN
El gegant Amazon ha afirmat que no hi haurà acomiadaments a Espanya dins la nova tongada mundial de reducció de llocs de feina anunciada per la multinacional nord-americana de la distribució. En una carta enviada a la plantilla, la gerent de la companyia a Espanya, Ruth Díaz, admet que la notícia dels "canvis organitzatius" ha creat "incerteses" atesos els "reptes significatius" afrontats en els darrers mesos, però alhora utilitza el missatge per "confirmar" que la direcció de la multinacional "no planeja obrir cap procediment d'acomiadaments col·lectius a Espanya". La firma de Jeff Bezos ha anunciat que acomiadarà 16.000 persones arreu del món. Amazon també ha assegurat que a Europa els efectes seran "mínims".
El director d'Afers Globals i Jurídics de la companyia, David Zapolsky, ha afirmat durant una compareixença al Parlament Europeu que Amazon es compromet a donar suport als treballadors afectats amb indemnitzacions per acomiadament, serveis d'orientació professional "i altres prestacions que van més enllà del que estem obligats per llei".
Aquesta és la segona retallada de plantilla que la plataforma de distribució anuncia en pocs mesos i l'empresa assegura que es tracta "d'ajustaments necessaris", segons ha comunicat. Cal recordar que la tecnològica va fer un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que a les oficines corporatives de Barcelona es va tancar el desembre passat i va acabar afectant 791 empleats.
