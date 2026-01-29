La crisi de Rodalies impulsa FGC: més de 58.000 validacions des de l’accident de l'R4
La del Vallès és la que més ha notat la crisi de Rodalies, amb un 5% més de passatgers
Pau Cortina (ACN)
Les línies metropolitanes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han transportat 1,43 milions d’usuaris des de l’endemà de l’accident de Gelida i fins diumenge passat, un 4,2% més que els mateixos dies de la setmana prèvia. Les 58.000 validacions de més són sobretot a la línia que uneix la capital catalana amb el Vallès, que és la que més ha notat l’impacte de la crisi amb un 5% més de viatgers en aquest període (48.000 validacions més). Per contra, els passatgers de la línia Baix Llobregat-Anoia, han crescut més moderadament, d’un 2,5% (10.000 validacions més). Segons les dades d’FGC facilitades a l’ACN dissabte i particularment diumenge van ser els dies amb més diferència de passatgers respecte al cap de setmana anterior.
L’increment de passatgers a FGC es nota des de l’endemà de l’accident, el dimecres dia 21, en què l’operador registra unes 11.600 validacions més (un 3,1%) respecte al mateix dia de la setmana prèvia. L’endemà dijous la diferencia respecte d'una setmana enrere va existir però més moderada (+1,4%). Divendres, en canvi, les línies d’FGC van moure pràcticament els mateixos passatgers que una setmana enrere, fins i tot una mica per sota.
Dissabte i diumenge, els dies més pronunciats
Però els dies en què més variació hi va haver entre una setmana i l'altra són els del cap de setmana. Coincidint amb l’anunci de la nova aturada total en el servei per part del Govern, dissabte al matí, aquell dia ja es va registrar un 9,2% més de passatge (prop de 15.000 usuaris de diferència), i diumenge el traspàs va ser encara més notori: les dues línies d’FGC van registrar un 25% més de passatgers, gairebé 27.000 més que el diumenge anterior, amb un total de 131.238.
Davant la crisi del servei de Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va dissenyar un dispositiu de reforç del seu servei amb un 8% més de places a la línia Barcelona-Vallès i fins a un 44% més de places a la línia Llobregat-Anoia (al tram Barcelona-Martorell). Una previsió que ha depassat l’increment final de la demanda, com mostren les dades facilitades per la mateixa operadora a l’ACN.
D’altra banda, en aquests quinze dies la companyia ha registrat tan sols una incidència a la seva xarxa, ocorreguda el dia 18 de gener. Concretament, una esllavissada entre les estacions de Castellbell i el Vilar i Monistrol de Montserrat, que va provocar el tall de servei entre Monistrol de Montserrat i Manresa Baixador (línia Llobregat-Anoia) i que es va resoldre aquell mateix dia a la nit, segons informen fonts d’FGC a l’ACN.
