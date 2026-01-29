Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

JORNADA IMPULS IA BERGUEDÀ | Marc Bernadich Doctor en creació i gestió d’empreses i degà de la Facultat de Ciències Socials d’UManresa

«La IA pot ser una eina per retenir talent si s’acompanya de formació i bons projectes»

Bernadich creu que el valor real apareix quan la intel·ligència artificial s’orienta a problemes concrets i mesurables

Marc Bernadich és el degà de la Facultat de Ciències Socials d’UManresa

Marc Bernadich és el degà de la Facultat de Ciències Socials d’UManresa / Arxiu/UManresa

Queralt Casals

Queralt Casals

Berga

El doctor en creació i gestió d’empreses i degà de la Facultat de Ciències Socials d’UManresa, Marc Bernadich, serà un dels ponents de la taula rodona que debatrà sobre el present i el futur de la intel·ligència artificial aplicada a l’empresa, indústria i serveis, en el marc de la jornada «Impuls IA Berguedà». L’esdeveniment, organitzat per l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), tindrà lloc el 5 de febrer a l’espai Curriu de Cal Rosal.

Des de la seva perspectiva acadèmica i de gestió, en quin punt creu que es troba avui l’aplicació de la IA a les empreses?

Som en una fase de pas del «provar» a l'«implementar de debò». Hi ha molta adopció d’eines (sobretot IA generativa), però el repte és integrar-les en processos, dades i cultura d’empresa perquè generin resultats sostinguts. La diferència la marca tenir objectius clars, bon govern de dades i gestió del canvi. Hi ha un equilibri delicat en aquest punt: no es pot caure en alguns errors habituals com aplicar tecnologia i que aquesta determini els processos, però tampoc es pot dirigir massa una tecnologia que està en explosió i desenvolupament i que obre camins que ni els mateixos gestors sospiten. La gestió d'aquest punt resulta crític i requereix sobretot capacitat interpretativa del context de cada empresa, i això és intel·ligència i sensibilitat humana, si se'm permet.

En quins àmbits empresarials la IA està generant més valor real avui?

On es nota més és en productivitat i velocitat: atenció al client i suport intern, màrqueting i continguts, anàlisi de dades per decidir millor, i automatització de tasques administratives. A la indústria també està aportant molt en manteniment predictiu, control de qualitat i planificació de producció. El valor real apareix quan la IA s’orienta a problemes concrets i mesurables.

Què pot aportar l’aplicació de la IA al teixit empresarial d’una comarca com el Berguedà?

Pot ajudar a «fer més amb menys»: guanyar eficiència, reduir errors i millorar el servei sense necessitat de grans estructures. També pot reforçar sectors clau del territori (indústria i tallers, comerç i serveis, turisme, agroalimentari) amb predicció de demanda, millora de processos i personalització de l’atenció. I, sobretot, pot ser una eina per retenir talent si s’acompanya de formació i bons projectes.

Pot la IA ser una palanca real de competitivitat per a les pimes i no només per a les grans empreses?

Sí, i probablement aquí hi ha una gran oportunitat. Avui moltes solucions són assequibles i «endollables» (copilots, CRM, analítica, automatitzacions) i poden fer un salt de productivitat ràpid. La clau és no començar per la tecnologia, sinó per un cas d’ús prioritari, dades mínimament ordenades i criteris de seguretat i privacitat.

Quines competències hauran de desenvolupar els futurs directius per gestionar empreses cada cop més assistides per IA?

Tres blocs: adsorció i alfabetització d'informació i dades (entendre què alimenta i mesura l’empresa i com), pensament crític (validar resultats i evitar decisions cegues) i intenció del canvi i la transformació (redissenyar processos i equips). Per tant, les persones de nou al centre. També serà important saber dialogar bé amb aquestes eines, gestionar proveïdors i riscos (ètica, privacitat, ciberseguretat) i impulsar una cultura d’experimentació amb rigor.

